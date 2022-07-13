Шустер порушив мовчанку, щоб прокоментувати вихід Ахметова з медіабізнесу

Савік Шустер переконаний, що «відхід такого інвестора, як Рінат Ахметов, – це непоправна втрата» для медіаринку України

Телеведучий Савік Шустер висловив жаль у зв'язку з рішенням бізнесмена Ріната Ахметова про вихід із медіабізнесу. Відповідний допис з’явився на сторінці «Шустер online» у Facebook.

Зазначимо, що допис з реакцією на закриття медіабізнесу Ахметова – перший на Facebook-сторінці програми Шустера за декілька місяців. До того сторінка оновлювалася 29 березня.

Шустер додав, що підтримує рішення Ахметова про передачу державі всіх його медіаактивів.

«Я дуже засмучений новиною про те, що Рінат Ахметов вирішив передати державі всі медіаактиви. Як він сам зазначив, це рішення було вимушеним. Незважаючи на всю прикрість, я розумію і підтримую його рішення. Я всім серцем вдячний Рінату Ахметову та всім людям, які працювали в медіагрупі «Україна», за те, що ми могли відстоювати свободу слова у країні», – заявив журналіст.

Шустер висловив переконання, що для медіаринку України «відхід такого інвестора, як Рінат Ахметов, – це непоправна втрата» для медіаринку України.

Як відомо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» виходило на телеканалі «Україна 24», що входить до медіаконгломерату «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова.

До слова, відомий український журналіст Савік Шустер практично повністю припинив свою медійну діяльність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Журналіст більше не з'являється на публічних заходах, а також припинили вихід випуски його ток-шоу.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

Пізніше стало відомо, що усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Також стало відомо, що інвестиційна компанія бізнесмена Ріната Ахметова SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна. Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року. Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook обурився через втрату «найкращої медіакоманди». Так політик відреагував на заяву групи SCM, що Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його «Медіа Група Україна» «на користь держави».

Читайте також: