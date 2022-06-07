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    Політика

    Грає в мовчанку? Куди подівся Савік Шустер

    Програма Савіка Шустера &laquo;Свобода слова&raquo; мала вийти в ефір 25 лютого, однак цього не сталося через початок війни - Грає в мовчанку? Куди подівся Савік Шустер
    Програма Савіка Шустера «Свобода слова» мала вийти в ефір 25 лютого, однак цього не сталося через початок війни
    фото: Шустер online

    Медійна діяльність Савіка Шустера припинилася з кінця березня

    Відомий український журналіст Савік Шустер повністю припинив свою медійну діяльність. Журналіст більше не з'являється на публічних заходах, а також припинили вихід випуски його токшоу.

    Знаний в Україні та за її межами журналіст не брав участі у організованих Офісом президента заходах з нагоди Дня журналіста, який відзначали вчора, 6 червня. Тоді як минулого року Шустер був присутній на шашлик-паті, яку влаштував Зеленський для працівників медіа до їхнього професійного свята.