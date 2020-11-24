Криза з браком суддів може бути вирішена завдяки поверненню тих, хто у відставці, – Ізовітова

Наразі в Україні більше 2 тисяч вакантних посад суддів і регулярно у відставку подають нові судді

Щоб оперативно врегулювати існуючу кризову ситуацію з браком суддів в Україні, можна тимчасово повернути суддів у відставці на посади.

Про це сказала голова Національної асоціації адвокатів Лідія Ізовітова під час національної дискусії «Доступ до правосуддя: реалії та перспективи».

Наразі в Україні більше 2 тис. вакантних посад суддів і регулярно у відставку подають нові судді. Це не лише збільшує навантаження на працюючих суддів і призводить до затягування розгляду судових справ, але й призводить до порушення конституційного права українців на доступ до правосуддя.

Тим часом робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів заблокована, тому призначення нових суддів на посади практично зупинене. Більше того, наразі не зрозуміло, коли ВККС запрацює знову і тим більше, коли вона почне призначати нових суддів

«Коли прийдуть у суди новопризначені судді? Відповіді немає. І чи зможуть новоспечені, молоді судді, якісно здійснювати правосуддя? Адже вони прийдуть у суди, де відсутні професійні судді з досвідом», – наголосила Лідія Ізовітова.

Враховуючи це, голова НААУ запропонувала обговорити можливість тимчасового повернення суддів із відставки, що дозволить вийти з кризової ситуації до системного вирішення питання призначення нових суддів. Також вона звернула увагу на те, що мають бути забезпечені умови, за яких не буде дискримінації і приниження кваліфікованих суддів.

«Вони усі нещодавно пройшли кваліфікаційне оцінювання. Їм потрібно гарантувати залишення того ж розміру суддівської винагороди, яку їм нарахували при звільненні. Ми зможемо реально і дуже швидко наповнити наші суди професійними та досвідченими суддями до часу удосконалення законодавства по створенню і діяльності ВККСУ», – наголосила вона.