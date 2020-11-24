На Київщині нелюд забив до смерті свою 80-річну матір

Чоловік проведе 12 років за ґратами

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області засудив до 12 років позбавлення волі 51-річного мешканця с. Запруддя Рокитнянського району, який забив до смерті свою 80-річну матір.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що 20 червня поточного року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у ході сварки зі своєю матір’ю, яка вкотре почала дорікати синові за надмірне вживання спиртних напоїв, спочатку ударив її декілька разів руками, а коли вона впала, ще наніс їй кілька ударів ногами.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Згідно з висновком фахівців жінці нанесено не менше 10 ударів.

У суді обвинувачений вину свою заперечував, переконував суд, що вчинив вбивство несвідомо, внаслідок розладу психіки. Такі заяви засудженого суд обґрунтовано розцінив, як намагання уникнути справедливого покарання.

Як повідомлялося, у Бериславському районі Херсонської області 21-річний хлопець убив свого батька та намагався вбити матір, але жінці вдалося втекти.

13 листопада на вулиці Ягідній, що у Голосіївському районі столиці перехожі знайшли мертву жінку зі слідами крові на обличчі. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного, 44-річного мешканця Києва.