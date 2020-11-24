У Польщі противники заборони абортів відновили протести

Велика кількість поліції стежила за громадським порядком і час від часу перевіряли документи в учасників акції, щоб виписати штрафи

У Варшаві вуличну акцію організував рух «Страйк жінок»

У Польщі противники посилення законодавства проти абортів відновили акції протесту. Про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що у Варшаві вуличну акцію організував рух «Страйк жінок».

«Учасники намагалися блокувати рух транспорту. Кілька сотень людей зібралися біля Міністерства освіти. Вони скандували: «Аборт ─ це право, а не привілей», «Солідарність ─ наша зброя», «Моє тіло ─ моє діло», ─ йдеться у повідомленні.

Велика кількість поліції стежила за громадським порядком і час від часу перевіряли документи в учасників акції, щоб виписати штрафи.

Наголошується, що подібні протести пройшли і в інших містах Польщі.

В акції також взяли участь представники ЛГБТ спільнот і феміністок.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів. Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

Раніше цього тижня у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.

Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.