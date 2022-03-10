Кучма емоційно прокоментував війну Путіна в Україні

«Ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну»

Другий президент України Леонід Кучма оприлюднив звернення до українців з приводу війни в Україні, яку розв'язала Росія.

«За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність. Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом путіна вбивають українських дітей та породіль. Що вже цілу вічність триває звіряча облога Маріуполя. Що вже цілу вічність мешканці Ірпеня, Бучі, Ворзеля ховаються у підвалах від обстрілів російських нацистів. Що вже цілу вічність весь світ бачить надлюдську мужність наших воїнів, самовідданість наших волонтерів, стійкість та згуртованість мирних громадян», – емоційно звернувся Кучма.

Експрезидент також заявив, що залишився вдома в Україні: «Україна – не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити».

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до тих, хто розв'язав російську війну проти України і до орків, які її ведуть.