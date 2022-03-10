Збройні сили звільнили від окупантів село на Чернігівщині

У районі населеного пункту Шестовиця окупанти шукають спосіб здатися в полон

Українські військові провели операцію поблизу Чернігова, звільнивши село Бакланова Муравійка, а в районі села Шестовиця російські солдати прагнуть здатися в полон. Про це йдеться в оперативному зведенні Міністерства оборони.

«Сили оборони дають відсіч та стримують наступальну операцію ворога на всіх напрямках. Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі», – йдеться у повідомленні.

При цьому на Сіверському напрямку ЗСУ звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

«Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури. Окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці», – зазначили в Міноборони.

В районі населеного пункту Шестовиця на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатися в полон, додали у міністерстві.

Раніше ми повідомляли про свіжі втрати ворога на Чернігівщині. Також відомо, що на Чернігівщині окупанти ховають техніку серед будинків.

Станом на вечір 10 березня російських окупантів зупинено на всіх напрямках.

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