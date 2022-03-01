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    Леонид Кучма обратился к россиянам: Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления

    Леонид Данилович Кучма&nbsp;<i>&ndash;</i> россиянам:&nbsp;<i>Еще не поздно</i> - Леонид Кучма обратился к россиянам: Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления
    Леонид Данилович Кучма  россиянам: Еще не поздно

    Президент Украины (1994-2005): Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор

    «Главком» публикует прямую речь президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы к гражданам страны, которая вероломно напала на Украину и убивает ее мирных граждан:

    - Обращаюсь к россиянам.

    Ваш президент путин приказал вашей армии уничтожить украинский народ и Украину.

    Это происходит прямо сейчас, в эти минуты.

    Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садикам.

    У каждого из вас есть выбор – участвовать в геноциде или остановить его.

    У нас миллионы смешанных семей. Моя жена – русская и она в ужасе от того, что русский народ такое творит.

    Мой отец лежит в русской земле под Великим Новгородом, который он защищал.

    Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю не защищая её, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году, когда на их пути стал старший сержант Даниил Кучма.

    Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления со времен Гитлера.

    Еще не поздно.

    Напомним, ранее Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к мировому украинству. Детальнее читайте тут: Кравчук, Кучма та Ющенко звернулись до українців світу

    Теги: Росія війна Леонід Кучма Россия война Леонид Кучма
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    Леонид Кучма обратился к россиянам: Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления