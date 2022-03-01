Леонид Кучма обратился к россиянам: Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления

Президент Украины (1994-2005): Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор

«Главком» публикует прямую речь президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы к гражданам страны, которая вероломно напала на Украину и убивает ее мирных граждан:

- Обращаюсь к россиянам.

Ваш президент путин приказал вашей армии уничтожить украинский народ и Украину.

Это происходит прямо сейчас, в эти минуты.

Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садикам.

У каждого из вас есть выбор – участвовать в геноциде или остановить его.

У нас миллионы смешанных семей. Моя жена – русская и она в ужасе от того, что русский народ такое творит.

Мой отец лежит в русской земле под Великим Новгородом, который он защищал.

Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю не защищая её, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году, когда на их пути стал старший сержант Даниил Кучма.

Не будьте сообщниками страшнейшего военного преступления со времен Гитлера.

Еще не поздно.

Напомним, ранее Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к мировому украинству. Детальнее читайте тут: Кравчук, Кучма та Ющенко звернулись до українців світу