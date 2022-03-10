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    «Нас обманули! Остановите войну»: полонені окупанти звернулись до путіна (відео)

    Окупанти хочуть пошвидше вернутися додому - «Нас обманули! Остановите войну»: полонені окупанти звернулись до путіна (відео)
    Окупанти хочуть пошвидше вернутися додому
    скоріншот з відео

    Триває 15 доба відкритої війни росії проти України

    Українська армія продовжує давати відсіч ворогу і брати окупантів у полон.

    На допиті більшість з полонених каже, що не знали, що насправді відбувається. Всю провину вони покладають на керівництво

    «Нас обманули! Остановите войну» каже один з полонених, у своєму зверненні до керівництва росії

    За словами іншого бранця, він тако само був у шоці, коли побачив, що в Україні гине мирне населення, в той час, як йому навіть не сказали, що вони вже не на «навчаннях».

    Нагадаємо, Українські військові провели операцію поблизу Чернігова, звільнивши село Бакланова Муравійка, а в районі села Шестовиця російські солдати прагнуть здатися в полон.

    «Сили оборони дають відсіч та стримують наступальну операцію ворога на всіх напрямках. Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі», – йдеться у повідомленні.

    Теги: окупанти армія війна полон військові #stoprussia
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    «Нас обманули! Остановите войну»: полонені окупанти звернулись до путіна (відео)