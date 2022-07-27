Чого хоче досягти Путін в Африці?

Російський диктатор планує дестабілізувати ще один регіон світу

Передусім він хоче того, чого й в Європі чи у США – хаосу. Але в Африці його досягти легше і можна перенести на «недружні росії країни».

Спроба запустити хвилю масового голоду на континент виходить саме із цієї логіки. В москві розраховують, що масштабний голод викличе велику міграційну хвилю в Європу. А це в свою чергу посилить там антиміграційні настрої, на яких до влади зайдуть праві радикали, різні орбани, але за межами Угорщини. А з орбанами путіну навіть не треба домовлятися – вони йому самі запропонують, що він хоче.

Власне цю «міграційну зброю» кремль вже використовував в 2015-2016. Хвиля міграції за наслідками громадянської війни в Сирії, куди зайшов і яку посилив російський контингент, викликала посилення «Альтернативи для Німеччини», «Партії Свободи» в Голландії, тієї ж Ле Пен у Франції. В перемозі Трампа в США теж свою роль зіграла експлуатація страху чужого-мігранта та ідея стіни з Мексикою… Зараз кремль має гостру потребу розколоти й послабити Захід, передусім через його підтримку України.

Недаремно він «одягнув берет» Че Гевари чи Чавеса і почав в наїзжати на «золотий мільярд». Чути це від одного із найбагатших тіньових мільярдерів світу було б кумедно, якби за цим не стояли такі інтереси і реальні небезпечні можливості рф.

Також путіну вкрай необхідна й офіційна підтримка на рівні держав африканського континенту, яку ті можуть висловлювати в міжнародних організаціях, де мають формально таке саме право голосу, що й та ж Європа, - передусім в ООН. З лютого підтримку рф серед африканських країн на цьому рівні демонструвала лише Еритрея. Але для москви пряма підтримка навіть не обов’язкова – достатньо оскарження підходів до засудження її агресії, які відстоюють союзники України. Для початку російській пропаганді й цього вистачить.

Є ще й така гротескна причина особливої уваги до Африки з боку москви (її не ризикують озвучувати ні офіційні особи, ні аналітики рф) – росіяни шукають поповнення своєї зброї та боєкомплекту, а ще з часів СРСР в Африці було розсіяно цілі її поклади…