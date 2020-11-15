Кулеба назвав шість принципів, здатних «зшити» Україну

Кулеба вважає, що українці можуть голосувати за будь-яку партію і жити в різних регіонах країни, але вони мають домовитися про спільні основоположні принципи

Україні час забути нав'язану їй «мантру» про нібито розділену країну.

Про це заявив у блозі для НВ міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба.

«Привид поділу переслідує нас мінімум із 2004-го і горезвісних «трьох сортів». Так, через 10 років опір російській агресії об'єднав вагому більшість суспільства, а в маніпуляції про розділену країну акцент перейшов на тимчасово відсічені території. Але цей глибинний нав’язаний страх нікуди не подівся. Ми все ще боїмося, що, визнавши відмінності, дамо розірвати себе на шмаття», – написав дипломат.

Він назвав «помилкові висновки, які зазвичай ідуть на додачу» до тези про поділену країну. Серед них – різне ставлення сходу і заходу країни до Європейського союзу і НАТО, бажання українських угорців або болгар «відокремитися«, а також «нетрі роздумів, як усе неоднозначно, і що Україна нібито має залишатися буфером між Росією і Заходом, що вона приречена на провал і розпад».

«Буду дипломатичним: усе це повна нісенітниця... Час звільнитися від страху, гніву і заперечення всього іншого. Потрібно домовитися про загальні основоположні принципи, заперечувати які не можна нікому. У випадку України шість принципів здатні зшити країну: незалежність, територіальна цілісність, європейський і євроатлантичний вибір, вільні вибори, підзвітна влада й українська мова як державна», – пояснив Кулеба.

За його словами, «в іншому можна сперечатися скільки завгодно, бути будь-якого расового й етнічного походження, голосувати за будь-яку партію і жити в будь-якій області країни».

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.