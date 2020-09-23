На розгляд Генасамблеї ООН винесуть резолюцію щодо окупованого Криму



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До кінця року на Генасамблею ООН винесуть резолюцію щодо окупованого Криму

Президент на сесії Генасамблеї ООН запросив долучитися до створення міжнародної платформи щодо деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це він заявив під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова», – звернувся Президент України до лідерів держав.

Він також закликав підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.

«Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу», – переконаний Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї ООН. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.