РНБО озвучило план повернення Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос прокоментував заяви РФ щодо захоплення гідротехнічних споруд Фото: скріншот телепрограми

Поки що силовим методом повернути Крим Україна не може

Україна не може повертати Крим за силовим сценарієм, тому продовжує піднімати у світі питання про нарощування санкції проти Росії. Про це в ефірі телеканалу «Дім» сказав заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос.

«Ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему силовим методом Україна не може на даному етапі. Тому що є проблеми: це, по-перше, війна на Донбасі. Вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі, ми не потягнемо», — сказав він.

«Тому завдання номер один — продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, піднімати питання щодо нарощування санкцій проти РФ, виводити Росію цими санкціями на такий рівень, що питання — або вони віддадуть Крим, або залишаться «без штанів», умовно кажучи, і це головне. Плюс паралельно посилювати всередині країни її обороноздатність, яка дасть можливість при необхідності діяти силовими методами», — зазначив Кривонос.

Він також прокоментував недавню заяву з боку Росії про те, що під час військових навчань вони «вчаться звільняти гідротехнічні споруди».

«Це як раз знову-таки вплив на керівництво країни і такий невеликий шантаж з приводу «А ми можемо захопити…». Технічно ми прекрасно розуміємо, що Росія це здатна зробити. Але питання полягає в тому, яким чином РФ може виправдати себе в очах світової спільноти, тому що це буде вже відкрита агресія. Це вже не така війна, від якої вони відхрещуються на Донбасі, що «нас там немає», а тут вже безпосередньо не буде «ополченців» і «повсталих шахтарів», як дехто каже, а тут вже будуть повністю застосовані російські війська», – зазначив заступник секретаря РНБО.

Генерал вважає такі заяви «грою м’язами» з боку РФ з елементами залякування і військово-політичного шантажу, метою яких є прагнення натиснути на керівництво України.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.