РНБО озвучило план повернення Криму
Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос прокоментував заяви РФ щодо захоплення гідротехнічних споруд
Поки що силовим методом повернути Крим Україна не може
Україна не може повертати Крим за силовим сценарієм, тому продовжує піднімати у світі питання про нарощування санкції проти Росії. Про це в ефірі телеканалу «Дім» сказав заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос.
«Ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему силовим методом Україна не може на даному етапі. Тому що є проблеми: це, по-перше, війна на Донбасі. Вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі, ми не потягнемо», — сказав він.
«Тому завдання номер один — продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, піднімати питання щодо нарощування санкцій проти РФ, виводити Росію цими санкціями на такий рівень, що питання — або вони віддадуть Крим, або залишаться «без штанів», умовно кажучи, і це головне. Плюс паралельно посилювати всередині країни її обороноздатність, яка дасть можливість при необхідності діяти силовими методами», — зазначив Кривонос.
Він також прокоментував недавню заяву з боку Росії про те, що під час військових навчань вони «вчаться звільняти гідротехнічні споруди».
«Це як раз знову-таки вплив на керівництво країни і такий невеликий шантаж з приводу «А ми можемо захопити…». Технічно ми прекрасно розуміємо, що Росія це здатна зробити. Але питання полягає в тому, яким чином РФ може виправдати себе в очах світової спільноти, тому що це буде вже відкрита агресія. Це вже не така війна, від якої вони відхрещуються на Донбасі, що «нас там немає», а тут вже безпосередньо не буде «ополченців» і «повсталих шахтарів», як дехто каже, а тут вже будуть повністю застосовані російські війська», – зазначив заступник секретаря РНБО.
Генерал вважає такі заяви «грою м’язами» з боку РФ з елементами залякування і військово-політичного шантажу, метою яких є прагнення натиснути на керівництво України.
Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.