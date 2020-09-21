Ердоган розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

За словами Ердогана, перетворення Стамбула в один із центрів ООН сприятиме глобальним зусиллям щодо миру та стабільності

Система ООН неефективна ні у запобіганні конфліктам, ні в їх припиненні, адже структура Радбезу ООН полишає долю понад семи мільярдів людей на милість п’яти країн, що несправедливо.

Про це у понеділок під час виступів з нагоди відкриття зустрічей високого рівня 75-ї Генасамблеї ООН сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє «Укрінформ».

«Попри сповідувані ідеали, система Організації Об'єднаних Націй неефективна ні в запобіганні конфліктам, ні в припиненні конфліктів. Усі ми зараз бачимо, що не можемо подолати сьогоднішні випробування за допомогою структур, сформованих відповідно до потреб минулого століття. Структура Ради Безпеки ООН, яка полишає долю понад семи мільярдів людей на милість п’яти країн, не є ні справедливою, ні стійкою», – сказав Ердоган.

Він закликав реформувати Радбез ООН, щоб організація могла знову набути колишньої ефективності та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.

«Перетворення Стамбула, який є на перехресті континентів, в один із центрів ООН, сприятиме глобальним зусиллям щодо миру та стабільності», - сказав політик.

Президент Туреччини у своїй промові також нагадав про те, що його країна в умовах пандемії надала допомогу 146 державам світу.

До слова, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Як повідомлялося, сьогодні в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї. Зазвичай на цю подію до штаб-квартири ООН з'їжджаються глави держав та урядів з усього світу, які виступають з трибуни, проводять багатосторонні й двосторонні зустрічі.

Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.