Кулеба пояснив, коли Україна вступить до НАТО

Очільник МЗС вважає, що Україна стає найсильнішою військовою потугою східного флангу НАТО

Україна, подолавши російську агресію, стане членом НАТО на інших умовах, ніж це могло би відбутися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Конференції послів 2022.

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Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення РФ Україна дуже потребувала вступу до НАТО саме для того, щоб Росія не напала.



«Якщо, відверто, раніше ми конче потребували вступу в НАТО саме для того, щоб на нас не напала Росія. Тоді Москва залякала союзників і нам відмовили у захисті. », – зазначив він.



Кулеба зазначив, що на сьогодні ситуація інша.

«За вагомої підтримки тих самих союзників, але тепер це саме наша армія б'є агресора. Подолавши російську загрозу не тільки для себе, а й для євроатлантичного простору, ми станемо учасником колективної безпеки», – сказав глава МЗС.



Міністр наголосив, що Україна буде вже «не бідною родичкою», захованою під крило п'ятої статті НАТО.



«Україна – вже міцна військова міць, яка фундаментально змінює військовий баланс у регіоні та виступає донором безпеки для НАТО. І не слухайте тих, хто говорить про неможливість членства України в НАТО. Ми це вже проходили. Якщо ми добре зробимо свою роботу, завтра вони ж співатимуть осанну євроатлантичній Україні», – зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Стотенберг заявив, що для того аби питання про розгляд вступу України до НАТО було бодай розглянуто, необхідно, щоб Україна перемогла у війні, яку розпочала Росія.