Мережу підкорив «Щедрик» у виконанні солдатів НАТО (відео)

У Латвії військовослужбовці заспівали англомовну версію української колядки

Солдати НАТО напередодні свят виконали знамениту у всьому світі композицію «Щедрик» легендарного українського композитора Миколи Леонтовича. У засніженому лісі Латвії військовослужбовці заспівали англомовну версію української колядки – Carol of the Bells. Відео з'явилося на YouTube-каналі військово-політичного альянсу.

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Під публікацією зазначається, що до виконання «Щедрика» приєдналася багатонаціональна група солдатів із країн-союзників НАТО, вклюзно з Данією, Латвією, Іспанією та США.

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Захисники та захисниці у військовій формі на тлі засніжених краєвидів латвійської місцевості зворушливо виконали відомі усьому світу рядки різдвяної пісні. Святкова мелодія та проникливі голоси відгукнулися у серцях багатьох слухачів.

Напередодні Тіна Кароль розчулила виконанням «Щедрика» на тлі жахливих кадрів звірств рашистів. Співачка та організація UAnimals вирішили привернути увагу світу до екологічних злочинів Росії в Україні.

Також українські виконавці презентували оновлений «Щедрик», щоб допомогти дітям (відео). Гурт «Антитіла» разом із ансамблями Верьовки та «Зернятко» створили англомовну композицію Carol for the Charity. У ній ідеться про жахи війни, а саму композицію присвятили підтримці постраждалим від російського вторгнення дітям.

Нагадаємо, українська культурна дипломатія завойовує серця – «Щедрик» Леонтовича через 100 років пролунав у стінах легендарного Карнегі Холл.