Генсек НАТО пояснив, як треба зупиняти кривавого Путіна

Столтенберг переконаний, що підштовхнути Москву до дипломатичного етапу можна, лише забезпечивши Україну необхідним озброєнням

Генеральний секретар Північноатлантичного Блоку Єнс Столтенберг заявив, що з боку Кремля не видно жодного натяку на те, що він готовий зупинити війну в Україні, попри численні втрати окупантів. Диктатор Володимир Путін націлений на тривалі бої, і для цього продовжує мобілізацію у РФ. Про це політик розповів в інтерв'ю AFP.

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Захід не повинен недооцінювати Росію, а краще збільшити постачання української армії зброєю.

«Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони готові зазнати багато втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми повинні розуміти, що президент Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції», – наголосив Столтенберг.

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На думку генсека, підштовхнути Москву до дипломатичного етапу можна, лише забезпечивши Україну необхідним озброєнням. Путін має усвідомити, що військовим шляхом досягти свого йому не вдасться.

Раніше повідомлялось, що за три тижні до початку повномасштабного вторгнення Путін доручив завдання Кадирову вбити президента України Володимира Зеленського.

Також експерти зробили висновок, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.