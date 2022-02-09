Кулеба про провокацію в парламенті Словаччини: ми такі речі не забуваємо

Україна чекає вибачень від депутата, який облив український прапор водою у словацькому парламенті

Глава МЗС наголосив, що будь-яке неповажне ставлення до державної символіки України є категорично неприпустимим

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає на вибачення від депутата Словаччини Андрея Медвецького, який облив український прапор водою у словацькому парламенті.

«Будь-яке неповажне ставлення до державної символіки України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест і вимагати вибачень від людини, яка це зробила», – сказав він під час брифінгу.

Міністр зазначив, що не знає, чи вже вибачився депутат.

«Але ми такі речі не забуваємо. І хоча ми люди не злопам'ятні, ми не пробачаємо таких неповажних кроків. Ми знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо людина сама не вибачиться», – заявив міністр.

Кулеба додав, що відносини між Словаччиною та Україною відмінні та інцидент із прапором на них не вплине.

Зазначимо, сьогодні глава МЗС Словаччини вибачився перед українцями за вибрик проросійських депутатів.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні словацького парламенту 8 лютого депутат Андрей Медвецький облив водою державний прапор України.

Депутати зібралися вчора на позачергове засідання, аби затвердити оборонну угоду зі США. Депутати від проросійських партій SMER та «Народної партії Наша Словаччина» намагалися зірвати засідання. Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали. Спікер вимушено оголосив перерву у засіданні.