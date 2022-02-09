Глава МЗС Словаччини вибачився перед українцями за вибрик проросійських депутатів

Міністр шокований поведінкою депутата, який облив український прапор

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував витівку проросійських депутатів, які облили водою український прапор. Він повідомив, що його країна приносить вибачення по дипломатичних каналах.

За словами Корчока, причиною істерії стала через оборонну угоду зі США. Інцидент у парламенті Словаччини стався, коли сам глава МЗС перебував у Києві.

«Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Важливо зберігати спокій та реагувати на це огидне видовище коштом безпеки та оборони нашої країни», – наголосив Корчок.

Міністр зауважив, що кілька тижнів істерії та залякування людей перетворилися на повстання опозиції й екстремістів у парламенті. Їх стає вже важко відрізняти.

Корчок обіцяє, що повернувшись до Словаччини, він разом із міністром оборони країни проведе у парламенті дебати з опозицією.

Нагадаємо, На позачерговому засіданні словацького парламенту 8 лютого депутат Андрей Медвецьки облив водою державний прапор України.

Депутати зібралися вчора на позачергове засідання, аби затвердити оборонну угоду зі США. Депутати від проросійських партій SMER та «Народної партії Наша Словаччина» намагалися зірвати засідання. Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали. Спікер вимушено оголосив перерву у засіданні.

На інцидент відреагувало українське посольство в Словацькій Республіці.

«Сьогодні (8 лютого - ред.) в Києві Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в НацРаді CР! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Marek Kotleba, Andrej Medvecky не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!», – йдеться в повідомленні пресслужби посольства України.

Нагадаємо, 7 лютого район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський.