НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» – ЗМІ

Депутат Київради, за інформацією джерела, вимагав хабар від підприємця за видачу річного дозволу на роботу для мережі МАФів

У середу ввечері детективи НАБУ затримали депутата Київради від «Слуги народу», голову комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні 1 млн 260 тис. грн хабара. Про це повідомив у Facebook головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

За його інформацією, затримані вимагали хабар від підприємця за видачу річного дозволу на роботу для мережі МАФів-«черепашок», для ведення торгівлі у центрі Києва.

«Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві. Це людина пов'язана з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літніх майданчиків ресторанів та об'єктів нерухомості у Києві. Саме Єрмак, за словами мера Києва Кличка, призначив свою людину Олексія Кулебу на посаду начальника департаменту благоустрою Києва», – вказує Бутусов.

Журналіст переконує, що Трубіцин був безпосередньо пов'язаний з Кулебою та Єрмаком. Він додав, що Трубіцин є «одним з найбільш впливових та довірених осіб Офісу президента у Києві, одним з тих, хто вирішує будь-які питання «Слуг народу» у столиці».

Натомість джерел УП стверджують, що Трубіцин зумів утекти на автівці від детективів, тож його наразі розшукують. Детективи НАБУ натомість змогли затримати його неофіційного помічника Олександра Коча.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали нардепа-«слугу» Кузьміних. 3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Напередодні народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру щодо надання хабара за сприяння у перемозі у тендері.

Зазначимо, 8 лютого суд знову переніс обрання запобіжного заходу «слузі» Кузьміних на четвер, 11 лютого.