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    Політика

    Кулеба: Україні слід узаконити подвійне громадянство

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    <p>Віцепрем&rsquo;єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба</p> - Кулеба: Україні слід узаконити подвійне громадянство

    Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

    Фото Радіо Свобода

    Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе – віцепрем’єр

    Україна має узаконити подвійне громадянство, але не для тих громадян, які разом із українським мають паспорт РФ.

    Про це Радіо Свобода заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

    «Ми втратили дуже багато людей. У нас зараз дуже простий вибір: або ми створюємо інструменти, яким чином допомагаємо цим людям залишатися українцями, маючи громадянство інших країн, принаймні бачити їх, як адвокатів своїх і репрезентантів своєї культури у цих країнах, або ми їм кажемо, що до побачення, ви нам не потрібні, поїхали і живіть там, як хочете. У нас, по суті, зараз ось ця модель реалізується. Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе», – обурився посадовець.

    Водночас Кулеба відкидає можливість визнання подвійного громадянства України та Росії.

    «Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора. Це має бути виняток, на який ми маємо повне право», – підкреслив віцепрем’єр.

    Як повідомлялося, Кулеба розповів про пріоритетні завдання в асоціації між Україною та ЄС.

    Нагадаємо, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії можуть бути зняті в будь-який момент.

    ЄС Росія паспорт Україна Дмитро Кулеба громадянство
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