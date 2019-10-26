У неділю, 27 жовтня, о четвертій годині ранку Україна перейде на зимовий час. Як пережити переведення годинників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В українців з’явиться на годину більше для сну, оскільки стрілки переводять назад

У ніч на 26 жовтня Україна переходить на зимовий час. Рівно о 4:00 потрібно перевести годинник на одну годину назад.

Для чого Україна переводить час розповів «Главком».

Перший раз переводили стрілки годинника в 1908 році. Тоді приводом для цього стали економія і прагнення до більш раціонального використання електроенергії. В Україні годинник переводять з початку незалежності, однак у 2011 році у Верховній Раді були спроби скасувати цю процедуру.

Лікарі відзначають, що перехід на «зимовий» час не несе особливої шкоди здоров’ю, на відміну від переходу на «літній».

«За кілька днів до переведення годинників слід відмовитися від серйозних фізичних і психологічних навантажень і більше відпочивати, бажано на свіжому повітрі; – за тиждень до переходу на «зимовий» час потрібно спробувати засипати на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай, і перестати користуватися гаджетами перед сном. Спальню ввечері бажано провітрювати», – відзначають фахівці.

При цьому синоптики радять в цей час відмовитися від вживання алкоголю, жирної їжі та збільшити кількість води в своєму раціоні.

У березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Це голосування не було останнім у питанні скасування переведення годинників, але підґрунтям для обговорення з країнами ЄС у межах підготовки остаточного закону. На сьогодні законодавство ЄС зобов’язує країни-учасниці переводити час в останню неділю березня й останню неділю жовтня.

Як повідомлялося, Україна цієї неділі переходить на зимовий час.