Разумков: Україна не готова до компромісів щодо територіальної цілісності



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Спікер парламенту нагадав, що для України залишається неприйнятним повернення делегації РФ в ПАРЄ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Київ готовий до діалогу з ПАРЄ, але не готовий йти на компроміси у питаннях територіальної цілісності України.

За його словами, Україна залишається невдоволеною поверненням делегації РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи, однак готова до діалогу щодо повноважень української делегації.

«Для України залишається неприйнятним повернення делегації РФ в ПАРЄ. Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюсь, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей», - заявив спікер парламенту.

Також Разумков запевнив, що Україна готова працювати на користь Європи та Ради Європи, а також відзначив що група «Балтик+» не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

«Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які було закладено під час створення цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини - ключові, як для Європи, так і для України», - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Разумков звинуватив Раду Європи у подвійних стандартах.