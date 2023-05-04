Головна Країна Політика
search button user button menu button

Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
Юрій Голик називає себе консультантом «Великого Будівництва» та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України
фото: babel.ua

НАБУ провело слідчі дії щодо координатора програми «Велике будівництво» Юрія Голика у справі про розкрадання грошей

Фігурант справи НАБУ та куратор «Великого будівництва» Юрій Голик має ізраїльське громадянство та може втекти із країни. Про це заявив нардеп Гео Лерос.

«Фігурант справи НАБУ – куратор «Велике будівництво» Юрій Голик має паспорт громадянина Ізраїлю та може по ньому втекти за кордон!», – написав Лерос.

Нардеп зазначив, що учора НАБУ провело слідчі дії щодо координатора програми Зеленського «Велике будівництво» Юрія Голика у справі про розкрадання грошей під час будівництва доріг у Дніпропетровській області. «Йдеться про епізод, коли компанія відомої подруги-«фітнес тренерки» голови ОДА Валентина Резніченка під час повномасштабної агресії РФ отримала 1,5 мільярда гривень із бюджету України. По цій же справі НАБУ проходить любитель розкішного життя, ексзаступник голови офісу Єрмака Кирило Тимошенко. Юрій Голик – він же «тіньовий король» асфальтних тендерів, творець та куратор від ОПУ програми «крадівництва» імені Зеленського, на яку з 2020 року Україна витратила близько 300 млрд грн», – зазначив парламентар.

За даними Лероса, Голик також має паспорт громадянина Ізраїлю. Цим він порушує Закон України, оскільки подвійне громадянство в нашій країні заборонено.

«І по ньому може виїхати за кордон, щоб втекти від правосуддя, як це вже зробили колишній голова НБУ Кирило Шевченко та ексголова Фонду Держмайна Сенниченко. Тому я подаю заяву до відповідних органів, щоб вони перевірили цю інформацію та вчасно зреагували», – наголосив нардеп.

Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос фото 1

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд. Йдеться про компанію «Будінвест Інжиніринг». За даними розслідувачів, співвласницею якої є жінка, з якою перебуває у стосунках голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентина Резніченка. 

Як повідомлялося, у 2022 році Верховна Рада прийняла законопроєкт №5090, який відкриває шлях до залучення приватних інвестицій в дорожнє будівництво в Україні.

Читайте також:

Теги: велике будівництво Гео Лерос громадянство Юрій Голик правосуддя Україна розслідування закон паспорт будівництво дороги Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
Зросла цифра росіян, котрі хочуть здатися в український полон: деталі
Зросла цифра росіян, котрі хочуть здатися в український полон: деталі
Зеленський в Гаазі анонсував погані новини для Росії
Зеленський в Гаазі анонсував погані новини для Росії
Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)
Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)
МЗС пояснило, чим важливий візит Зеленського до Фінляндії
МЗС пояснило, чим важливий візит Зеленського до Фінляндії
Голова антикорупційного комітету Ради оцінила незалежність нового директора НАБУ від Банкової
Голова антикорупційного комітету Ради оцінила незалежність нового директора НАБУ від Банкової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
8090
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
5956
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5467
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
5136
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)
5027
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії

Новини

Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Сьогодні, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту