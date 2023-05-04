Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос

Юрій Голик називає себе консультантом «Великого Будівництва» та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України

НАБУ провело слідчі дії щодо координатора програми «Велике будівництво» Юрія Голика у справі про розкрадання грошей

Фігурант справи НАБУ та куратор «Великого будівництва» Юрій Голик має ізраїльське громадянство та може втекти із країни. Про це заявив нардеп Гео Лерос.

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«Фігурант справи НАБУ – куратор «Велике будівництво» Юрій Голик має паспорт громадянина Ізраїлю та може по ньому втекти за кордон!», – написав Лерос.

Нардеп зазначив, що учора НАБУ провело слідчі дії щодо координатора програми Зеленського «Велике будівництво» Юрія Голика у справі про розкрадання грошей під час будівництва доріг у Дніпропетровській області. «Йдеться про епізод, коли компанія відомої подруги-«фітнес тренерки» голови ОДА Валентина Резніченка під час повномасштабної агресії РФ отримала 1,5 мільярда гривень із бюджету України. По цій же справі НАБУ проходить любитель розкішного життя, ексзаступник голови офісу Єрмака Кирило Тимошенко. Юрій Голик – він же «тіньовий король» асфальтних тендерів, творець та куратор від ОПУ програми «крадівництва» імені Зеленського, на яку з 2020 року Україна витратила близько 300 млрд грн», – зазначив парламентар.

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За даними Лероса, Голик також має паспорт громадянина Ізраїлю. Цим він порушує Закон України, оскільки подвійне громадянство в нашій країні заборонено.

«І по ньому може виїхати за кордон, щоб втекти від правосуддя, як це вже зробили колишній голова НБУ Кирило Шевченко та ексголова Фонду Держмайна Сенниченко. Тому я подаю заяву до відповідних органів, щоб вони перевірили цю інформацію та вчасно зреагували», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд. Йдеться про компанію «Будінвест Інжиніринг». За даними розслідувачів, співвласницею якої є жінка, з якою перебуває у стосунках голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентина Резніченка.

Як повідомлялося, у 2022 році Верховна Рада прийняла законопроєкт №5090, який відкриває шлях до залучення приватних інвестицій в дорожнє будівництво в Україні.