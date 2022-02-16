Рада дала добро на приватні інвестиції у «Велике будівництво» доріг

Договори, укладені в рамках ДПП, у тому числі концесійні договори, є довгостроковими – в середньому від 5 до 50 років

Реалізація законопроєкту створить додаткові джерела поповнення держбюджету

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5090, який відкриває шлях до залучення приватних інвестицій в дорожнє будівництво в Україні, в тому числі за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Документ запроваджує довгострокові зобов’язання державних партнерів (концесієдавців) у рамках договорів державно-приватного партнерства (ДПП) та/або концесії. Він також вирішує низку проблем, які стримували інвесторів від участі в ДПП та перешкоджали збільшенню масштабів дорожнього будівництва.

Як пояснив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов’язання в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments.

За його словами, вже є два пілотних проєкти ДПП: маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк, які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР.

«Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкту уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне», – підкреслив Кубраков.

Як йдеться у повідомленні Міністерства, договори, укладені в рамках ДПП, у тому числі концесійні договори, є довгостроковими – в середньому від 5 до 50 років. Вони можуть передбачати виконання фінансових зобов'язань, зокрема здійснення платежів приватному партнеру, наприклад плати за експлуатаційну готовність, після введення об’єкту в експлуатацію та до кінця дії такого договору.

Реалізація законопроєкту також створить додаткові джерела поповнення Державного бюджету України.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році планується оновити чи побудувати 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.