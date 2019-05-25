Гацько пояснив, чому такі політики, як Лещенко та Найєм, йдуть з «Демальянсу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ддля жодного з відомих однопартійців, зокрема, це стосується Мустафи Найєма, Сергія Лещенка та Світлани Заліщук Гацько не бачить великих перспектив

«Є два фактори, які тримають людей в політичній силі – перспектива та комфорт», - лідер партії «Демальянс»

Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько вважає, що відомі обличчя, які пішли з партії «Демальянс», зважились на такий крок у пошуках кращої перспективи. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Гацька, йдеться не про відтік людей з партії, а про ротацію.

«Люди переходять з партії в партію, намагаються започаткувати щось нове, долучаються до старих. По-різному буває. Але насправді є два фактори, які тримають людей в політичній силі – перспектива та комфорт. Кожна історія такого переходу дуже індивідуальна. Десь трапляються конфлікти, десь люди по-різному бачать майбутнє, багато порядних людей вигорає та взагалі йде з політики», - зазначає лідер партії «Демальянс».

При цьому для жодного з відомих однопартійців, зокрема, це стосується Мустафи Найєма (нардеп, засновник політичного руху «#дійзнами» - ред.), Сергія Лещенка (нардеп, під час цьогорічних виборів президента називав себе соратником Володимира Зеленського – ред.) та Світлани Заліщук (нардеп, засновниця громадсько-політичного руху #дійзнами – ред.) – Гацько не бачить великих перспектив. «Не тому що я їх недооцінюю, а тому що харизма і талант мають бути підтримані ресурсом. Ми посипаємо собі попелом голову, коли щось не вдається, посилаємось на міжнародний досвід, але за кордоном, людина, яка прийшла в політику має багато працювати і тоді отримає можливості для власної самореалізації», - наголосив політик.

«В США ти маєш пройти пекло конкуренції і перемогти в праймеріз, а в Україні цього нема, як нема культури фандрайзингу. Тому є ідея створити в «Демальянсі» потужний політичний хаб. Байдуже, скільки політичних партій існує на нашому полі, але, коли йдуть вибори, має бути одна консолідована політична команда з одним політичним списком», - заявив лідер партії «Демальянс».

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Указ про розпуск Ради вже набув чинності.