Американські пригоди Луценка та Лещенка, або Чому адвокат Трампа не долетів до Києва скандал

Сергій Лещенко та Юрій Луценко фото з відкритих джерел

Рудольф Джуліані побачив, що в оточенні Зеленського «вороги Трампа»

Особистий адвокат американського лідера Дональда Трампа Рудольф Джуліані їде до Києва. Ця сенсаційна новина облетіла ЗМІ наприкінці цього тижня. Однак вже за добу стало відомо, що вояж скасовано. Джуліані несподівано побачив, що в оточенні новообраного президента Зеленського «недруги США» та «вороги президента Трампа». Згодом навіть стало відоме прізвище одного з них. Але про це згодом…

Спочатку ж американське видання The New York Times повідомило, що у рамках зустрічі із Зеленським Джуліані мав намір закликати новообраного українського президента продовжити розслідування, які представляють інтерес для Білого Дому. Нинішня адміністрація зацікавлена у інформації, яку зміг би використовувати Дональд Трамп у майбутній виборчій кампанії. За даними ЗМІ, команда Трампа шукала зустрічі не так із самим новообраним, як з майбутніми призначенцями на високі пости в його Адміністрації. Ціль – з допомогою українців нашкодити кампанії головного, як видається на цей момент, конкурента Трампа на виборах у 2020 році – демократа Джозефа Байдена. Саме тому Джуліані активно просуває ідею розслідування справ, у яких фігурує прізвище Байдена в Україні, і наполягає, що конфлікт інтересів «надто очевидний, щоб його ігнорувати».

Адвокат президента США Рудольф Джуліані скасував свій візит в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це Джуліані заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News

Адвокат президента США Рудольф Джуліані скасував свій візит в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це Джуліані заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News

Адвокат Трампа стверджує, що він «натрапив на докази, які стануть є руйнівними для Байдена». Власне, йдеться про те, що син Байдена працював в компанії, яку в Україні підозрюють у фінансових махінаціях. Начебто сам Джозеф Байден підкупив українську верхівку «гуманітарною допомогою» в обмін на закриттям справи проти сина та звільнення попереднього генерального прокурора Шокіна, який цьому пручався.

Син Джо Байдена Хантер після Майдану, в травні 2014 року, увійшов у раду директорів Burisma Holdings - компанії, що належить українському орлігарху-втікачеві Миколі Злочевському. Байден-молодший займався у цьому підприємстві юридичним блоком і забезпечував підтримку компанії з боку міжнародних організацій. Щодо Burisma українською прокуратурою розслідувалася кримінальна справа за підозрою в ухиленні від сплати податків на 1 млрд грн (за період 2002-2013 рр.). Справу закрили в 2017 році, після того, як компанія доплатила 180 млн грн податків. Розслідування тривало, коли ГПУ очолював Віктор Шокін. Юрій Луценко у інтерв’ю The Hill запевняв, що його звільнення було пов'язане зі справою Burisma. Сам Джо Байден також хвалився тим, що домігся відставки Шокіна. В останні дні роботи Шокіна справу передали до НАБУ - як переконаний Луценко, із порушенням підслідності.

«Хоча ніколи не було жодних доказів, які б ставили під підозру діяльність Байдена-старшого, історія з Burisma стала занадто спокусливим політичним подарунком для Джуліані, щоб від нього відмовлятися. Особливо на тлі публічно озвучених планів Байдена балотуватися в Білий дім», - вважає CNN і повідомляє, що саме Джуліані закликав американський Мінюст розпочати розслідування проти Байдена. Чи дослухалось відомство до аргументів президентського адвоката - не відомо, коментарів з цього приводу відомство поки не дало.

Реванш для Трампа

«Справа Байдена» є важливою для Трампа ще й тому, що на минулих виборах «українську» карту було використано проти нього. Тоді мова йшла про «справу Манафорта», американського лобіста, який очолював виборчий штаб Трампа. Раніше Манафорт мав вигідні гешефти ($12 млн) в Україні, прибутки від яких він приховував від американських фіскальних органів. Наслідки цієї скандальної справи досі боляче б’ють по репутації нинішнього господаря Білого дому.

«Справа Манафорта» також тісна переплелась зі справою про втручання росіян у виборчу кампанію в США. Розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо того, наскільки чесно Трамп прийшов до влади і яку роль у цьому відіграла Росія, тривало кілька років. І хоча згідно з оприлюдненими висновками Мюллера, змови між штабом Трампа і росіянами не було, прокурор не дійшов однозначного висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю. Демократи у Конгресі не мають наміру давати спуску цій темі і збираються далі тиснути на президента і слідчих. Вони також планують звинуватити міністра юстиції Вільяма Бара у неповазі до Конгресу через те, що він відмовляється надати їм повний текст звіту Мюллера. Очевидно, що опоненти Трампа збираються активно експлуатувати історію з втручанням і під час наступної кампанії.

Такою картинкою у стилі «Гри престолів» Трамп у Facebook відреагував на звіт Мюлера: «на адресу хейтерів та радикальних вільних демократів»: «Гра закінчена»: «Немає змови. Немає складнощів»

Ба більше: і раніше, і тепер звучить лячне слово «імпічмент». Глава Комітету з нагляду Палати представників демократ Елайджа Каммінгс у коментарі телеканалу MSNBC заявив: «Багато хто ставить питання про імпічмент. Можливо, ми скоро прийдемо до цього. Але поки дайте нам зрозуміти, що робить Мюллер… Дайте нам побачити доповідь Мюллера в повному вигляді і вивчити всі документи».

Експерти, опитані «Главкомом», стверджують, що Трамп занадто поспішає нанести удар по Байдену. Голова громадської ради «Україна – НАТО», кандидат політичних наук Сергій Джердж зазначив: озвучене бажання Байдена балотуватися - це лише намір, не факт, що він справді зважиться. Далі - йому ще треба буде виграти праймеріз, а вже після - президентська кампанія, зовсім не факт, що у нього це вийде. Однак Трамп впевнений, що саме Байден стане його конкурентом на наступних виборах.

Від оборони до наступу

Хмизу у багаття внутрішньополітичних американських інтриг підкинув генпрокурор Юрій Луценко. Він відвідував США, зустрічався з Джуліані, і навіть припустив, що у 2016 році під президентської кампанії у США НАБУ навмисно «злило» докази співпраці глави кампанії Трампа Пола Манафорта з Партією регіонів. Луценко навіть припустив, що «чорна бухгалтерія Януковича», на підставі якої Манафорт опинився у в’язниці, могла бути сфальшована. Команда Трампа, отримавши такі козирі, вирішила не гаяти часу, і заручитися підтримкою не лише Луценка, а й новообраного президента.

«Наміри Джуліані створюють унікальну картинку того, як особистий адвокат президента США намагається змусити іноземний уряд зробити щось, що допоможе Трампу переобратися на другий термін. І це на тлі того, як самому Трампу більше половини свого президентства доводилося мати справу з питаннями про те, чи не змовлявся він сам з іноземною державою в 2016 році», - пише The New York Times. Видання наголошує: істинний мотив Джуліані - дискредитувати розслідування Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США, підірвати справу проти Пола Манафорта, який опинився у в'язниці суворого режиму.

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Хто кому поцілив в ногу. Версія Лещенка

Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав Сергія Лещенка «ворогом Трампа»

Народний депутат Сергій Лещенко, який на минулих виборах у США підтримував кандидата від демократів Хілларі Клінтон, сьогодні прямо звинуватив Луценка у підігруванні Трампу. «Україну втягують як розмінну монету в американські вибори «Трамп проти Байдена». І робить це генпрокурор Юрій Луценко», - написав він.

«На жаль, адвокат президента Трампа став мішенню для маніпуляцій та брехні з боку генпрокурора Юрія Луценка. Джуліані, як американський політик, навряд може уявити, що генпрокурор може бути настільки брехливим. Може! Якщо це генпрокурор без вищої освіти та моральних рамок – Юрій Луценко», - викриває нардеп.

За словами Лещенка, Луценко не хоче втрачати посаду генпрокурора і вигадав легенду, яку зараз «продає» американцям. Начебто Байден захищав інтереси свого сина в компанії Burisma та домагався звільнення генпрокурора через справу проти цієї компанії та Злочевського. «Але правда полягає в тому, що саме Луценко закрив цю справу! І після цього сірий кардинал Кононенко (Ігор Кононенко, член БПП, бізнес-партнер президента Петра Порошенка, - «Главком») літав на зустріч зі Злочевським у Відні, і це зафіксували журналісти. А компанія Злочевського почала постачання газу на завод Порошенка-Кононенка. І саме чинний президент називав Злочевського «нормальний парєнь» на записах у своєму кабінеті. Щоб вирватися з цього периметру кругової поруки Луценко-Порошенко-Кононенко-Злочевського, і була вигадана вся ця історія, - вважає Лещенко.

На переконання депутата, Луценко систематично дезінформує Джуліані з метою збереження своєї посади генпрокурора. Наприклад, Луценко бреше в своїх твердженнях, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів є сфальшована. Навпаки, експертиза та допити фігурантів цього документу підтвердили її правдивість. «А в Америці правдивість «чорної бухгалтерії» була доведена вироком у справі Манафорта», - уточнив він.

Нардеп вважає, що відмова від візиту Рудольфа Джуліані обумовлена тим, що він зрозумів: його систематично обманював генпрокурор України Юрій Луценко.

Хто ворог? Версія Джуліані

У свою чергу Джуліані, який відмовився від візиту, заявив, що якщо б він приїхав в Україну, то опинився бу «середовищі людей, які є ворогами президента». І йдеться не про Луценка, а про… Лещенка. «Він (Лещенко – «Главком») вже був визнаний винним щодо втручання у наші вибори 2016 року. Через це зустріч була б малоефективною і могла виявитися в руках тих, хто захотів би спотворити її суть», - сказав Рудольф Джуліані.

Крім того, адвокат Трампа стверджує, що його мета полягала в тому, щоб поділитися інформацією, «щоб допомогти розслідуванню про українських чиновників, які допомагали Клінтон на президентських виборах в США»: «Це розслідування може виявити деяких людей, які ініціювали і поширювали твердження, які були визнані помилковими в результаті двох розслідувань ФБР. Цей помилкове твердження не виникло з повітря».

Отже, хто ворог Трампа, за версією Джуліані, зрозуміло. Фактом є і те, що Лещенко вже кілька місяців позиціонує себе членом команди Зеленського. І саме тому адвокат Трампа говорить, що оточення обраного президента України вороже налаштоване до Білого дому.

Лещенко ж переконаний, що Джуліані прагнув втягнути Зеленського у розбірки між республіканцями і демократами напередодні виборів. «Насправді я ніякий не «ворог Трампа», я як викривав корупцію, так і продовжую це робити. І натяки на те, що я причетний до «справи Манафорта», вважаю компліментом – Манафорта в Америці визнано злочинцем на підставі документів з України. Він запроторений до в’язниці і став прикладом рівності усіх перед законом». Лещенко вкотре переконує, що Джуліані вступив в контакт з генпрокурором Луценком, який придумав, як «врятувати свою шкуру», і «продав» представникам Трампа вигадану «справу Байдена».

За словами Лещенка, генпрокурор Луценко втягнув у план порятунку своєї шкури адвоката американського президента

У Луценка на всі ці заяви відреагували своєрідно. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter написала: «Депутат-«жестяна чєлюсть» погорів як ворог Трампа в оточенні нового президента. Тепер щелепу зводить у пошуках виходу із патової ситуації, шукаючи крайніх. Бєгі, Сірожа, бєгі!»

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Йованович, Ситник… Хто наступний?

Варто нагадати, що скандалу зі скасованим вояжем Джуліані передували не менш інтригуючі події. 7 травня Держдеп відкликав надзвичайного і повноважного посла США в Україні Марі Йованович. Попри заяви, що відкликання є «плановою ротацією», а також інформацію про бажання самої Йованович піти з посади раніше терміну через сімейні обставини, підстави вважати терміновий від’їзд посла з України частиною «українського плану» Трампа все ж є. По-перше, скандал навколо Йованович був спровокований ще у березні все тим же генпрокурором Юрієм Луценко. Він звинуватив дипломата у тому, що вона начебто передавала йому список недоторканих осіб. Правда, згодом сам Луценко це сам і заперечив, але історія з відкликанням вже була запущена. Тоді нардеп Сергій Лещенко став на захист дипломата і заявив, що трирічний термін посла спливає влітку 2019 року. Йованович начебто навіть погодилася попрацювати навіть до закінчення парламентських виборів. Але у Вашингтоні вирішили зовсім по-іншому.

По-друге, відкликання Йованович відбулося за повної відсутності інформації про її наступника – людини, якій доведеться співпрацювати вже з новим президентом України. Це дуже нетипова ситуація для американської дипломатії.

Власне, зуб на Йованович Трамп і його команда мають давно: саме у той період, коли було прийнято рішення про її призначення Україну (майже три роки тому), була опублікована вже згадана скандальна «чорна бухгалтерія» Партії регіонів, у якій містилося прізвище голови виборчого штабу Пола Манафорта.

7 травня трапився ще один дивний збіг: очільника НАБУ Артема Ситника, якого всіляко опікала Йованович, викликали на допит у Генпрокуратуру в рамках кримінального провадження про можливе втручання директора НАБУ Ситника у вибори президента США. До слова, Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало слідчі дії у цій справі наприкінці березня. Допит ще не відбувся, бо Ситник заявив, що «бажає давати покази власноручно (ч. 7 ст. 224 КПК), і для цього йому необхідний час для викладення показів та надання підтверджуючих документів», - заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Наталія Сокирчук, «Главком»