Лещенко і Найєм можуть потрапити у наступну Верховну Раду за списками «Слуги народу»



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Сергій Лещенко під час святкування перемоги Володимира Зеленського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В «Слузі народу» можуть взяти нинішніх нардепів в партійний список

Чинні народні депутати не зможуть йти за мажоритарними округами від партії «Слуга народу». Про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

При цьому деяких нардепів можуть взяти в партійний список «Слуги народу».

«Щодо списку, то навіть серед цього фантастичного складу Верховної Ради, навіть там є кілька депутатів, які відзначились якісною діяльністю. Можливо ми будемо розглядати їх», - пояснив Корнієнко.

При цьому він додав, що у них немає черги з чинних депутатів. На що голова партії Дмитро Разумков пожартував, що «черга стоїть».

«Черга стоїть, але трохи інша, яка нас не влаштовує», - поправив себе Корнієнко, додавши, що можливо від «Слуги народу» будуть самі виходити з пропозицією до народних депутатів.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук заявляв, що в списки його партії «Голос» не будуть брати діючих нардепів.

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