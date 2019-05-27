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    Політика

    Лещенко і Найєм можуть потрапити у наступну Верховну Раду за списками «Слуги народу»

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    Сергій Лещенко під час святкування перемоги Володимира Зеленського - Лещенко і Найєм можуть потрапити у наступну Верховну Раду за списками «Слуги народу»
    Сергій Лещенко під час святкування перемоги Володимира Зеленського
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В «Слузі народу» можуть взяти нинішніх нардепів в партійний список

    Чинні народні депутати не зможуть йти за мажоритарними округами від партії «Слуга народу». Про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

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    При цьому деяких нардепів можуть взяти в партійний список «Слуги народу».

    «Щодо списку, то навіть серед цього фантастичного складу Верховної Ради, навіть там є кілька депутатів, які відзначились якісною діяльністю. Можливо ми будемо розглядати їх», - пояснив Корнієнко.

    При цьому він додав, що у них немає черги з чинних депутатів. На що голова партії Дмитро Разумков пожартував, що «черга стоїть».

    «Черга стоїть, але трохи інша, яка нас не влаштовує», - поправив себе Корнієнко, додавши, що можливо від «Слуги народу» будуть самі виходити з пропозицією до народних депутатів.

    Нагадаємо, Святослав Вакарчук заявляв, що в списки його партії «Голос» не будуть брати діючих нардепів.

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