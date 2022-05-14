Кінець Путіна близько? Лідер правлячої партії Німеччини зробив жорстку заяву

Клінгбейль: «Путін на роки ізолював Росію цією війною»

Війна розпочата Росією проти України стала початком політичного кінця для президента Росії Володимира Путіна. Про це лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейль заявив в інтерв'ю для RND.

«Я переконаний, що ця війна ознаменує кінець Володимира Путіна», – зазначив політик.

Клінгбейль також відповів на питання про те, чи буде Путін повалений у своїй країні.

«Населення визнає, що Путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні буде коштувати процвітання, робочих місць і життєвих перспектив в їх власній країні. Путін на роки ізолював Росію цією війною», – підкреслив Клінгбейль.

Він додав, що санкції відкинули одинадцяту за величиною економіку в світі на десятиліття назад, а кваліфіковані кадри тисячами просто залишають Росію. Причому повалити його може населення власної країни.

Нагадаємо, керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.