  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кінець Путіна близько? Лідер правлячої партії Німеччини зробив жорстку заяву

    Кінець Путіна близько? Лідер правлячої партії Німеччини зробив жорстку заяву
    фото: rnd.de

    Клінгбейль: «Путін на роки ізолював Росію цією війною»

    Війна розпочата Росією проти України стала початком політичного кінця для президента Росії Володимира Путіна. Про це лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейль заявив в інтерв'ю для RND.

    «Я переконаний, що ця війна ознаменує кінець Володимира Путіна», – зазначив політик.

    Клінгбейль також відповів на питання про те, чи буде Путін повалений у своїй країні.

    «Населення визнає, що Путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні буде коштувати процвітання, робочих місць і життєвих перспектив в їх власній країні. Путін на роки ізолював Росію цією війною», – підкреслив Клінгбейль.

    Він додав, що санкції відкинули одинадцяту за величиною економіку в світі на десятиліття назад, а кваліфіковані кадри тисячами просто залишають Росію. Причому повалити його може населення власної країни.

    Нагадаємо, керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.

    Читайте також: «Значні зміни серед військового керівництва». Буданов розповів, що відбувається в оточенні Путіна
    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кінець Путіна близько? Лідер правлячої партії Німеччини зробив жорстку заяву