Буданов заявив, що в Росії назріває держпереворот, а Путін хворий на рак

Буданов: «Перелом буде у другій половині серпня»

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак. Про це Буданов розповів в інтерв'ю Sky News.

За словами голови розвідки, війна з Росією до середини серпня досягне переломного моменту та завершиться до кінця року. Він також заявив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.

«Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим...Європа бачить у Росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць – це міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю», – наголосив Буданов .

За його словами, тактика Росії не змінилася, незважаючи на її зрушення на схід, і РФ зазнає величезних втрат.

Раніше Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.