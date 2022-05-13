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    Буданов заявив, що в Росії назріває держпереворот, а Путін хворий на рак

    Буданов заявив, що в Росії назріває держпереворот, а Путін хворий на рак
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    Буданов: «Перелом буде у другій половині серпня»

    Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак. Про це Буданов розповів в інтерв'ю Sky News.

    За словами голови розвідки, війна з Росією до середини серпня досягне переломного моменту та завершиться до кінця року. Він також заявив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.

    «Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим...Європа бачить у Росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць – це міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю», – наголосив Буданов .

    За його словами, тактика Росії не змінилася, незважаючи на її зрушення на схід, і РФ зазнає величезних втрат.

    Раніше Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Буданов заявив, що в Росії назріває держпереворот, а Путін хворий на рак