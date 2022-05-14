Ворог продовжує обстріл окупованих територій. Ситуація в регіонах на ранок 14 травня

Авдіївка внаслідок нічного обстрілу знеструмлена

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина

Ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вінка і на подвір’ях касетні боєприпаси. Чекають відповідні служби.

Запорізька область

В обласному центрі вночі було тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Вночі було чутно роботу артилерії на південному сході від Запоріжжя. Ситуація в області стабільна та прогнозована.

Харків

Ніч минула із поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду, Золочів. 1 постраждалий в Чугуївському районі.

Ідуть бої на Ізюмському напрямку.

Луганщина

За добу три десятки артобстілів, зруйновано 50 будинків, у Лисичанську - адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгаячіше було у Сєвєрі. Загиблих немає.

Донеччина

Стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту. Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар.

Авдіївка внаслідок нічного обстрілу знеструмлена.

Херсонщина

Російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів, а також здійснюють постріли з території області по сусіднім регіонам.

Вчора військові РФ з градів обстріляли колони авто з людьми, які евакуювалися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені люди, серед яких двоє дітей.

Стабільно критична ситуація у селах Високопільської ТГ, Великоолександрівської ТГ, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської ТГ.

Миколаївщина

Увечері Миколаїв був обстріляний РСЗО, внаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення та сталося загорання Балабанівського лісу. Вночі також були обстріли. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих з‘ясовується.