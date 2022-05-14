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    Події в Україні

    Понад 2,7 тис. солдатів: Генштаб оновив втрати рашистів за час війни

    Росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат в Україні - Понад 2,7 тис. солдатів: Генштаб оновив втрати рашистів за час війни
    Росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат в Україні
    фото з відкритих джерел

    Росія за увесь час війни в Україні втратила вже понад 2,7 тисячі військових. Також окупанти залишились без понад тисячі танків

    Україна вже 80 днів бореться із російськими загарбниками. За цей час ворог втратив понад 2,7 тисячі військових, 1218 танків та 200 літаків. У Генеральному штабі Збройних сил опублікували повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 27200 (+300) осіб ліквідовано;
    • танків – 1218 (+13) од.;
    • бойових броньованих машин – 2934 (+34) од.;
    • артилерійських систем – 551 (+9) од.;
    • РСЗВ – 195 (+2) од.;
    • засоби ППО – 88 (+0) од.;
    • літаків – 200 (+0) од.;
    • гелікоптерів – 163 (+1) од.;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6);
    • крилаті ракети – 95 (+0);
    • кораблі /катери – 13 (+0) од.;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2059 (+17) од.;
    • спеціальна техніка – 42 (+1).

    Зазначається, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.

    Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що найближчі тижні для українського спротиву проти Росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготривалу фазу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Понад 2,7 тис. солдатів: Генштаб оновив втрати рашистів за час війни