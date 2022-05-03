«Значні зміни серед військового керівництва». Буданов розповів, що відбувається в оточенні Путіна

Генерал ФСБ Сергій Бесєда, який відповідав за зв'язки із Медведчуком, став одним із тих, кого Кремль зачистив після провалу української кампанії

Чистки у керівництві російських армії та спецслужб дещо перебільшені пресою

Після провалу українського бліцкригу Володимир Путін провів певні чистки у своєму оточенні. Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв’ю виданню НВ.

Буданов підтвердив факт таких чисток, але зазначив, що ЗМІ дещо перебільшили їхню кількість та якість. «Тієї картинки, яку хочуть усі побачити, нема. Тисячами нікого не саджають, на жаль. Певні зміни є, — їм треба призначити цапа-відбувайла. Ось вони і шукають», – пояснив очільник ГУР.

Втім, у військовому керівництві дійсно відбулися серйозні зміни. Буданов пояснив, що йдеться про людей рівня командувачів родів військ, командувачів в армії та ін., непублічних персонажів, про яких ЗМІ майже не згадують.

Крім армії, чистки відбулися і у спецслужбах. Зокрема, головний український розвідник нагадав про генерала ФСБ Сергія Бесєду, який відповідав за надання оперативної інформації по Україні.

Кирило Буданов нагадав також, що з Бесєдою пов’язана й історія фінансування затриманого нещодавно голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Нагадаємо, у квітні журналіст-розслідувач із команди Bellingcat Христо Грозєв заявив, що був зачищений увесь підрозділ ФСБ, який займався розвідкою щодо України.

Зокрема, колишнього вже керівника П'ятої служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєду відправили до СІЗО.

А після знищення Збройними силами України ракетного крейсера «Москва» був, за інформацією ЗМІ, знятий з посади та заарештований командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Ігор Осіпов.