Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження

Олег Симороз прокоментував подію, що сталась у військовому шпиталі за участю Олени Шуляк

Народна депутатка та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк днями втрапила у скандал із українським військовослужбовцем. Вона увірвалася до госпіталю де лікується боєць Олег Симороз, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про «реформування сфери містобудування». Про це військовий написав у Facebook.

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«Минуло три дні, але мені досі складно повірити, що голова правлячої партії «слуг» увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося! Одразу спростую можливе «алібі» пані Олени Шуляк, що начебто – це не було з'ясовування стосунків, а вона просто раптом вирішила мене провідати. Мою маму найбільше здивувало навіть не те, що голова правлячої партії не поцікавилася тим, чи може потрібна якась допомога (ми б у таких людей допомогу й так би не брали), а що вона навіть не запитала про моє самопочуття й чи взагалі я маю змогу з нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла. Прийшла без жодного дозволу чи навіть попередження мене чи моїх близьких», – розповів Симороз.

За його словами, нардепка хотіла поговорити про допис, у якому військовий критикує законопроєкт про «реформування сфери містобудування», авторкою якого є сама Шуляк.

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«На злодії шапка горить», так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах», – зазначив військовий.

Олег Симороз зазначив, що Шуляк під час з'ясування стосунків навіть намагалася звинуватити його у тому, що пост про її законопроєкт написаний на замовлення.

«Вона почала просто банально брехати мені в очі й намагатися зробити з мене дурня. Більше того, вона навіть набралася нахабності натякнути, що я у когось взяв гроші за свій резонансний допис про неї! Голова правлячої партії «слуг» напевно думає, що поки в країні йде війна й увага суспільства зосереджена саме на війні, то за зачиненими дверима парламенту, можна спокійно, безкарно й кулуарно, разом із зрадниками з ОПЗЖ протягувати антинародні закони для своєї особистої вигоди», – додав Симороз.

Сама ж Шуляк поки інцидент не коментує.

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Нагадаємо, 13 грудня нардепи підтримали скандальний законопроєкт №5655 про реформу містобудування без обговорення і врахування зауважень різних сторін. На переконання противників законопроєкту, це суперечило позиції громадських організацій, ЗМІ, Асоціації міст України, які підписали спільну заяву.

За законопроєкт нардепи віддали 228 голосів (мінімальна кількість для ухвалення – 226). При цьому «Слуги народу» провели це рішення завдяки Нестору Шуфричу та Олександру Качному, які фігурують в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО та інших нардепів, обраних від проросійської партії ОПЗЖ.

ЄС, «Батьківщина» не підтримали проєкт про реформу містобудування, а з фракції «Голос» лише народний депутат Ярослав Железняк підтримав цю ініціативу.

Нагадаємо, критичні зауваження до законопроєкту подав не лише Рух ЧЕСНО, а й Головне юридичне управління Верховної Ради, яке наголосило на тому, що низка положень є неконституційними. Свої застереження і пропозиції надали й інші організації.

До нардепів з вимогою не підтримувати проєкт звернулися провідні громадські організації та ЗМІ: Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, DЕ JURE, Автомайдан, «Наші гроші», «Дзеркало тижня», «Главком», а також Асоціація міст України.

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14 грудня повідомлялося, що петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655, автором якої став Владислав Проценко, набрала понад 25 тис. голосів у рекордно стислі строки.