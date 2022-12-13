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Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування

«За» проголосували 228 народних депутатів

Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк

«За» проголосували 228 народних депутатів. 

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Раніше міський голова Києва Кличко заявив, що запропонований законопроєкт «повністю нівелює контроль міст за будівництвом», а отже легалізує самовільне будівництво. 

«Законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування», – зазначає міський голова.

За словами Кличка, законопроєкт порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад. 

Очільники українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655.

«Ми, голови українських міст, сіл і селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні та категорично проти ухвалення цього законопроєкту. Асоціація міст України, як найбільша асоціація органів місцевого самоврядування, чітко висловила свою позицію: не можна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує наразі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування. 

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Теги: будівництво закон

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