Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування

«За» проголосували 228 народних депутатів

Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк

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«За» проголосували 228 народних депутатів.

Раніше міський голова Києва Кличко заявив, що запропонований законопроєкт «повністю нівелює контроль міст за будівництвом», а отже легалізує самовільне будівництво.

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«Законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування», – зазначає міський голова.

За словами Кличка, законопроєкт порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад.

Очільники українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655.

«Ми, голови українських міст, сіл і селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні та категорично проти ухвалення цього законопроєкту. Асоціація міст України, як найбільша асоціація органів місцевого самоврядування, чітко висловила свою позицію: не можна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує наразі», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.