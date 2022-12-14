Містобудівна реформа: петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. голосів

Петиція набрала понад 25 тис. голосів у рекордно стислі строки

Громадяни вимагають у Володимира Зеленського ветувати містобудівну реформу. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655, автором якої став Владислав Проценко, набрала понад 25 тис. голосів у рекордно стислі строки.

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Цікаво, що дана петиція почала набирати голоси одразу після голосування.

Відзначимо, що головною авторкою законопроєкту стала Олена Шуляк («Слуга народу»).

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Нагадаємо, 13 грудня після 18:00 нардепи підтримали реформу без обговорення і врахування зауважень різних сторін. На переконання противників законопроєкту, це суперечило позиції громадських організацій, ЗМІ, Асоціації міст України, які підписали спільну заяву.

За скандальний законопроєкт нардепи віддали 228 голосів (мінімальна кількість для ухвалення – 226). При цьому «Слуги народу» провели це рішення завдяки Нестору Шуфричу та Олександру Качному, які фігурують в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО та інших нардепів, обраних від проросійської партії ОПЗЖ.

ЄС, «Батьківщина» не підтримали проєкт, а з фракції «Голос» лише народний депутат Ярослав Железняк підтримав цю ініціативу.

Нагадаємо, критичні зауваження до законопроєкту подав не лише Рух ЧЕСНО, а й Головне юридичне управління Верховної Ради, яке наголосило на тому, що низка положень є неконституційними. Свої застереження і пропозиції надали й інші організації.

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До нардепів з вимогою не підтримувати проєкт звернулися провідні громадські організації та ЗМІ: Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, DЕ JURE, Автомайдан, «Наші гроші», «Дзеркало тижня», «Главком», а також Асоціація міст України.