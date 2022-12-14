Чим небезпечний законопроєкт про реформу містобудування: думка експертки 

«Проєкт виписаний під забудовників, громада та влада не матимуть впливу», – заступниця голови Архітектурної палати

Реформа містобудування усуває контроль держави, людей та місцевого самоврядування на забудову та будівництва. Тож громада не зможе впливати на незаконну забудову. Про це в ефірі «Еспресо» заявила заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій.

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«Цей законопроєкт абсолютно виписаний під забудовників. Там є дискримінаційні норми. Прописані такі процедури, що громада жодним чином не може звернутися до суду, ніяк не зможе повпливати на незаконні будівництва. Приватні контролери – це картельна змова, коли такі структури можуть собі дозволити організувати лише деякі забудовники. Такі структури повинні мати договори страхування на €3 і €5 млн в залежності від класу наслідків об'єкта», – зазначила вона.

Кирій вважає, що забудовник через приватну містобудівну структуру буде контролювати своє ж будівництво та держави в цьому процесі немає взагалі.

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«Мінрегіон тепер орган нагляду, але він не наглядає над забудовниками. Вони не можуть розглядати скарги, накладати штрафи. У міністерство ніхто не може скаржитись на забудовника. Органи місцевого самоврядування теж усунули, їм доручили лише моніторинг, вони не можуть навіть зайти на будівництво. Умовні мер та міська рада не мають важелів впливу. Зробили систему, в якій все може керуватися приватними структурами – експертиза, проєктна компанія, контроль. Держави там немає взагалі. Такі привілеї зроблені лише для забудовників», – підсумувала архітекторка.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності.

Законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.