Мозок Зе. Усі радники кандидата Зеленського (список) вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штаб Володимира Зеленського оприлюднив перелік фахівців, які уповноважені публічно представляти його позицію Фото: УНІАН

В штабі Володимира Зеленського два десятки радників, які мають право представляти позицію кандидата

У виборчому штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднили повний список фахівців, які відповідають за певний напрямок і уповноважені публічно представляти позицію Зеленського. У штабі визначили шість офіційних представників «Зе! Команди», а також радників, серед них екс-міністри Айвар Абромавічус та Олександр Данилюк, та екс-член НАЗК Руслан Рябошапка. Також в команді працюють дев’ять експертів, в основному юристи.

При цьому в офіційному списку чомусь немає юриста Андрія Богдана, який, за повідомленнями ЗМІ, є одним із кураторів штабу і представляє в ньому інтереси Ігоря Коломойського. За даними журналістів, на зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником Богдан позиціонував себе як представник кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Представники

Дмитро Разумков

Фактично політичний керівник виборчого штабу Володимира Зеленського. В «Зе! Команді» його представляють як «експерта із загально-політичних питань». Працює у виборчих кампаніях з 2006 року. Керуючий партнер та директор Ukrainian Politconsulting Group.

Іван Баканов

Офіційний голова штабу Володимира Зеленського, керівник ТОВ «95 квартал».

Руслан Стефанчук

Ідеолог партії «Слуга народу», професор, доктор юридичних наук, адвокат, член-кореспондент Національної академії правових наук України. В науці спеціалізується на проблемах загальної теорії приватного права, особистих немайнових правах фізичних осіб, праві інтелектуальної власності, європейському цивільному праві.

Олександр Корнієнко

Координатор «Зе! Команди», бізнес-тренер та мотиваційний спікер. Один із засновників та керівників СІМ - Спілки Ініціативної Молоді.

Михайло Фьодоров

Координатор діджитал напрямку «Зе!команди»

Святослав Юраш

Засновник міжнародного центру «Майдан» та 7-мовного медіа ресурсу EuromaidanPR. Власне він мав конфлікт з нардепом Барною. Засновник чи співзасновник #BABYLON’13, Парламентського Комітету з Закордонних Справ, USAlums, Дому Вільних Людей та ін.

Радники

Айварас Абромавичус

Міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014—2016), співвласник та один з керівників шведської інвестиційної компанії «East Capital».

Олександр Данилюк

Міністр фінансів України (2016-2018). Почав свою кар'єру як брокер в українській компанії TEKT, працював в «Альфа Капітал» та фонді Western NIS Enterprise Fund. Працював над проектами компанії «McKinsey & Company» в Лондоні та Москві, очолював один з інвестиційних фондів Лондона — Rurik Investment. Один із засновників Центру вільної економіки імені Бендукідзе.

Руслан Рябошапка

З 1998 року працював у Міністерстві юстиції України. З 2014 р. - заступник міністра юстиції. 2016-2017 - член Нацагенції з питань запобігання корупції. У 2010 році був директором Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України. Керував Департаментом аналізу антикорупційної політики у «Transparency International Україна».

Експерти

Сергій Бабак

Питання освіти та науки, доктор технічних наук, кандидат економічних наук. Директор освітніх програм Українського Інституту майбутнього. Керував ДП «Науково-технічний центр новітніх технологій Національної Академії Наук України». Директор департаменту з питань підприємництва та залучення інвестицій Українського Союзу промисловців та підприємців (очільник Анатолій Кінах).

Ірина Венедіктова

Правові питання, зокрема конституціоналізм, розбудова громадянського суспільства, права й обов’язки громадян, а також з приватного права, у тому числі міжнародного. Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Є членом науково-консультативної ради Верховного Суду.

Олександр Мережко

Запровадження системи E-government та народовладдя. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету. Фахівець у сфері міжнародного права, теорії права, соціології права, цивільного права.

Данило Гетманцев

Питання оподаткування, публічних фінансів, банківського права. Доктор юридичних наук, професор юридичного факультету КНУ ім.Тараса Шевченка. Президент Асоціації податкових радників. Член науково-консультативної ради Верховного суду. Брав участь у підготовці та роботів над багатьма законопроектами.

Олександр Харебін

Питання інформаційної та мовної політики, загально-політичних питань. Був інвестиційним радником у корпоративному бізнесі, власником та керівником консалтингової компанії в сфері телекомунікацій та низки компаній медійної спрямованості. Працював в Національній телерадіокомпанії України на посаді першого заступника гендиректора.

Володимир Шульмейстер

Питання транспорту та інфраструктури. Доктор філософії з інженерної механіки. Директор програми «Інфраструктура майбутнього» Українського Інституту майбутнього. Працював у Mees Pierson/Fortis Bank у Роттердамі (Нідерланди) та Лондоні (Великобританія), керував кількома українськими бізнесами (рітейл, сільгосп, виробництво), з 2014 по 2015 обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури України.

Олег Бондаренко

Питання екології, правові питання. Юрист з 25-річним стажем. Має значний досвід захисту інтересів громадян, які постраждали внаслідок екологічних катастроф, за принципом «Забруднювач платить».

Руслан Рохов

Питання місцевого та регіонального розвитку. Засновник і керівник Школи мерів, голова правління ГО «Спільні зусилля».

Вадим Галайчук

Юридичні питання. Адвокат та експерт з конституційного, адміністративного і виборчого права. Заступник голови Комітету з конституційного і адміністративного права «Асоціації правників України».