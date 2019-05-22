Гелетей написав Зеленському рапорт на звільнення



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Валерій Гелетей спеціально чекав завершення інавгурації Зеленського, щоб тільки після цього подати у відставку

Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей заявив, що написав рапорт на звільнення.

Він написав у Facebook, що вирішив написати рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально.

«Особовий склад УДО України для мене – друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших у 2014 році були направлені на схід України для виконання завдань за призначенням», - сказав Гелетей.

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На його думку, дії УДО народили у кремлівських пропагандистів міф про американських спецпризначенців, які воюють на боці України.