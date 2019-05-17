Перший заступник глави СБУ Демчина подав у відставку



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Перший заступник голови СБУ Павло Демчина

Про відставку Демчини повідомив радник голови СБУ

Перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Про це повідомив радник голови СБУ Ярослав Антоняк на своїй сторінці у Facebook.

«Перший заступник голови СБ України генерал-полковник Павло Демчина подав у відставку», - написав він.

За словами Антоняка, «сумно, коли гідні відходять від керівництва державою в такий важкий для України час».

Нагадаємо, 13 вересня 2018 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру у незаконному збагаченні на 3,76 млн грн першому заступнику голови СБУ Демчині.

Підставою для відкриття кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань. Журналісти програми «Слідство. Інфо» повідомили, що цивільна дружина Демчини Ольга Волощук є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку. Водночас у декларації посадовця за 2015 рік вказано, що він не має ні власної квартири, ні машини, ні заощаджень, а офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ.

18 березня НАБУ закрило справу проти першого заступника голови СБУ Демчини.