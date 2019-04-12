Вітрина «Зе! Команди». Хто ці люди?

Кандидат у президенти Володимир Зеленський фото: ЕРА

Зеленського оточили поборники російської церкви та мови, фанати СРСР, співробітники Адміністрації Януковича та радники без освіти

Цього тижня штаб кандидата у президенти Зеленського оприлюднив список персон, які уповноважені публічно його представляти. Спрацював тиск громадськості: всю виборчу кампанію вона вимагала від кандидата показати свою команду. Та попри обіцянки засвітити людей, яких Зеленський збирається призначати на ключові посади, у списку значились лише радники, експерти і представники штабу. А от інформацію щодо кадрових планів на кшталт Олександра Данилюка на чолі МЗС, а Марти Борщ – генпрокурорши, у штабі категорично заперечили.

В оприлюдненому списку переважають незнайомі широкому загалу імена. Але є там і кілька колишніх чиновників – екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус та колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Окрім коротеньких довідок про попередні місця роботи цих людей, інших фактів сайт Зе-команди не оприлюднив. «Главкому» вдалось скласти досьє на усіх фігурантів списку, яких виставили на вітрину «Зе! Команди».

Представники Зеленського

Дмитро Разумков

Політичний керівник виборчої кампанії Зеленського, головний спікер та технолог кандидата – старший син нині покійного першого помічника президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова і народної артистки України, прими Театру російської драми у столиці Наталі Кудрі.

На сайті «Зе! Команди» інформацію про минуле цього фахівця не знайти. І ось чому. У 2006-2010 роках Разумков був членом Партії регіонів. З 2010 року працював на Сергія Тігіпка. Ці факти команда намагається не афішувати зі зрозумілих причин.

Разумкову закидають співпрацю в той період з політтехнологом Полом Манафортом, який лобіював інтереси Партії регіонів і Віктора Януковича у США, а також вів усі головні виборчі кампанії біло-голубих. Однак Дмитро свій зв’язок з одіозним Манафортом, який вже отримав вирок від американського правосуддя, спростовує. Та робить це у жартівливій формі: «Сьогодні розганяють меседжі, що у 2006 році я був головним технологом «Партії регіонів». Це, звичайно, підвищує моє самолюбство, але у 2006 році мені було 22 роки. І тепер до цього фейка варто додати, що Пол Манафорт у мене в підмайстрах був».

Російську мову Разумков вважає рідною. Під час телеефіру у програмі «Право на владу» на каналі «1+1» 11 квітня технолог заявив, що послуговується російською принципово, адже таким чином хоче доводити, що в Україні немає утисків за мовною ознакою.

Є своя особлива позиція у Дмитра і у питанні віри. Він заявляє про втручання держави у процес утворення Православної церкви України. У минулорічному інтерв'ю Golos.ua Дмитро Разумков навіть розкритикував формулювання «Єдина православна церква». Мовляв, церква не може бути єдиною, вона може лише помісною. Вже цього року в ефірі телеканалу NewsOne Разумков таки визнав те, що Філарет (почесний патріарх Православної церкви України) зробив багато для об’єднання українського православ’я. Але водночас він знову наполягає на тому, що церква Московського патріархату вимагає захисту, не можна відчужувати її майно і обмежувати у правах.





Іван Баканов

Голова штабу Володимира Зеленського, керівник ТОВ «95 квартал» з 2013 року. Друг дитинства кандидата у президенти.

Баканов – голова партії «Слуга народу». Після перемоги Зеленського хотів би стати прокурором. Публічним пан Баканов став тільки у 2019-му, відзначившись кількома інтерв’ю. На своїй сторінці у Facebook активно піарить продукти 95-го кварталу. У 2014 році закликав бізнес дослухатися до Ігоря Коломойського і підвищити зарплати робітникам на 20%.

Руслан Стефанчук Ідеолог партії «Слуга народу». Юрист. Півтора року тому Петро Порошенко присвоїв йому почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки».

Спеціалізується на проблемах загальної теорії приватного права, особистих немайнових правах фізичних осіб, інтелектуальній власності, європейському цивільному праві. На громадських засадах був помічником народного депутата VI скликання («Наша Україна – Народна самооборона») Анатолія Матвієнка.

Під час виборчої кампанії встиг посваритися з журналістами, обвинувативши видання Liga.net у публікуванні нібито недостовірної інформації за підсумками годинного свого інтерв’ю цьому виданню. Редакція обвинувачення спростовує.

Олександр Корнієнко

Бізнес-тренер, займається організацією дебатів перед другим туром виборів. Організовував фестиваль «ПереможенькаФест» у 2016 році, на якому українці ділилися своїми історіями успіхами в бізнесі, управлінні, спорті.

Співпрацював з депутатом Мустафою Найємом. Корнієнко підтримував Найєма у процесі створення Патрульної поліції. Мустафу і Олександра пов’язує також участь в інших проектах: наприклад, «Рік англійської мови в Україні» у 2016 році, який патронував президент Петро Порошенко.

У 2015-му році Корнієнко співпрацював з «Демальянсом», до якого має стосунок і Найєм. Олександр проводив для партійців і активістів партії тренінги у Школі тренерів.

Михайло Фьодоров

Бізнес-тренер із Запоріжжя, координатор діджитал напрямку «Зе! Команди». Долучився до кампанії Зеленського в кінці 2018 року. Під його керівництвом працює близько 30 людей, які займаються соцмережами. Раніше працював у компанії «Суперлюди». Керівник digital-агентства Smmstudio.

З останні п’ять років не був помічений у політичній діяльності. Але у червні 2014-го на своїй сторінці у Facebook опублікував повідомлення про реєстрацію запорізького осередку політичної партії «5.10» одіозного Балашова. Фьодоров став заступником голови осередку.

Під час Революції гідності прихильників Партії регіонів називав партією рабів.

Слід відзначити позицію Михайла щодо російських соцмереж. Він підтримав заборону ВКонтакте в Україні і вважає, що це тільки допоможе розвиткові українського рекламного ринку.

Святослав Юраш

Святослав є сином одного з найвідоміших українських релігієзнавців – Андрія Юраша, який публічно підтримує Петра Порошенка. «Президент дав мені орден за Майдан, мій батько його прихильник, але я вважаю, що Порошенко Майдан «просрав». Зеленський для мене – це шанс врешті щось змінити», – сказав Святослав в одному з інтерв’ю.

Молодший Юраш не має вищої освіти. Він – засновник міжнародного центру «Майдан» та семимовного медіаресурсу EuromaidanPR. Співзасновник #babylon’13, Парламентського комітету з закордонних справ, USAlums, Дому вільних людей. Нещодавно мав фізичний конфлікт з нардепом Барною.

Радники

Олександр Данилюк

Колишній міністр фінансів, який через конфлікт з прем’єром Володимиром Гройсманом був звільнений в червні минулого року. Верховна Рада також не мала до пана Данилюка особливих сантиментів, тому без питань підтримала його відставку. Данилюк, який завершив бізнес-школу Індіанського університету та має ступінь МВА, працював над проектами компанії McKinsey & Company в Лондоні та Москві, очолював один з британських інвестиційних фондів. За президентства Віктора Януковича був головою Координаційного центру щодо впровадження економічних реформ, який під патронатом тодішнього голови Адміністрації президента Сергія Льовочкіна. За нової влади Данилюку також знайшли застосування – з 2014 по 2016 роки працював представником президента в Кабінеті міністрів, паралельно був призначений заступником голови Адміністрації президента. В 2016-му був затверджений на посаді міністра фінансів в уряді Гройсмана, яка звільнилася після відставки Наталі Яресько.

Перебування Данилюка в уряді супроводжувалося кількома скандалами. Його звинувачували в тому, що попри перебування на держслужбі, він залишався власником двох британських офшорів, прибуток від яких не задекларував. Але своє звільнення з Кабміну він спровокував не цим, а конфліктами з головою уряду та листом до послів країн G7, в якому звинуватив Гройсмана в гальмуванні реформи Державної фіскальної служби.

У Данилюка дружні стосунки з Михайлом Саакашвілі, з яким він є співзасновником Центру вільної економіки імені Кахи Бендукідзе. Саакашвілі обіцяв повернутися до України, коли нинішній президент програє вибори.

Айварас Абромавичус

Прийшов у політику з бізнесу. У 2014-му він став міністром економіки на запрошення Петра Порошенка, який дав литовському підданому українське громадянство. Але надовго у міністерському кріслі Абромавичус не затримався, трохи більше ніж через рік подав у відставку, заявивши про тиск з боку Порошенка та його оточення. Тоді Абромавичусу закидали падіння товарообігу з ЄС, спроби включити до списку приватизації об’єктів, продаж яких заборонений.

Перед початком президентської виборчої кампанії стало відомо, що він співпрацює з Володимиром Зеленським. Із майбутнім фіналістом президентських перегонів, як зізнається екс-міністр, вони вперше зустрілися наприкінці лютого цього року.

«За останні місяці я зустрічався з ним (із Володимиром Зеленським) чотири чи п'ять разів. У мене досі є до нього чимало запитань. Так саме як у суспільства загалом, але й у західних партнерів і бізнес-середовища. Два головних завдання для Зеленського: показати сильну команду і довести, що він не залежить від Ігоря Коломойського. Однак у тому, що він хоче змінити цю країну, я не сумніваюся», – сказав він у. березневому інтерв’ю згаданому вище журналу «Новое время».

Руслан Рябошапка

З 1998 року працював у Міністерстві юстиції, зокрема заступником міністра (у 2013-2014 роках): курував напрямок боротьби з корупцією. У 2016-2017 роках – член Нацагенції з питань запобігання корупції (НАЗК). У 2010 році був директором Бюро з питань антикорупційної політики секретаріату Кабінету міністрів. Керував Департаментом аналізу антикорупційної політики у Transparency International Україна. У ЗМІ його інколи називають «наступним Генеральним прокурором».

Запам’ятався кількома скандалами. Бувши членом НАЗК, у липні 2016 року Рябошапка звинуватив свою колегу Наталію Корчак в спробі «узурпувати владу» в колегіальному органі, а інших колег у саботажі роботи Агентства. У жовтні 2016 року після звернення нардепа від БПП Івана Вінника прокуратура Києва почала розслідування щодо незаконного збагачення члена Національного агентства з питань запобігання корупції Рябошапки. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 13 жовтня.

У нещодавньому інтерв’ю «Лізі» розповів, що наприкінці січня вперше зустрівся із Володимиром Зеленським як радник «з питань, які стосуються моїх професійних компетенцій». Коментуючи один з пунктів програми Зеленського щодо податкової амністії, заявив про ризики, адже «через податкову амністію можуть бути легалізовані кошти кримінального походження».

Сергій Бабак

Доктор технічних наук та кандидат економічних наук. Консультує Зеленського в питаннях освіти та науки. Керував Науково-технічним центром новітніх технологій НАНУ, був членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, проректором і радником ректора Університету новітніх технологій. Освітня тема, якою опікується Бабак, стала одним з перших «факапів» Зеленського. Бабак разом з іншим експертом Олександром Чубатенком запевнили кандидата, що цілком ймовірно встановити зарплату вчителям на рівні $4 тис. на місяць. Зеленський прихильно кивав, проте пізніше виявилось, що експерти катастрофічно помилились у розрахунках – в такому разі тільки на зарплату вчителів довелося б витрачати захмарні $21,5 млрд на рік. Піднявся великий галас, у Зеленського були змушені визнати помилку, але Бабак лишився в експертній раді штабу.

Ірина Венедіктова

Доктор юридичних наук, експерт з правових питань «Зе! Команди». Один із публічних спікерів кандидата Зеленського. Була кандидатом на посаду судді Верховного суду України (2016-2017 рр.), проте вибула з конкурсу, отримавши найменший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту, зазначають у русі «Чесно».

Про те, що пані Венедіктова приєдналася до команди Володимира Зеленського стало відомо 1 березня, а за місяць до того, 6 лютого на своїй сторінці у Facebook вона розкритикувала американське громадянство Уляни Супрун. «Є вимога закону протягом двох років після отримання українського громадянства відмовитись від інших. Уляна Супрун не відмовилась. Знаючи про вимогу закону, мала сама подати у відставку. Чому міністр Кабінету міністрів України нехтує українськими законами?», - написала вона.

Чому цей момент є важливим? Бо у «Зе! Команді» радником є колишній міністр Айварас Абромавичус, який працював в уряді та й досі окрім українського має і литовський паспорт. А позиція пані Венедіктової з цього питання чомусь наразі не відома.

Венедіктова є прихильницею святкування 8 березня, який вважає жіночим днем. «Є в ньому щось добре і сентиментальне: всі жіночки від маленької до старенької чекають на свій цьомчик і квіти, а всі чоловіки в єдиному пориві зайняті приємностями для жінок, які їх оточують…», написала вона у Facebook. У питанні мови ця радниця Зеленського не оригінальна: то вона говорить, що мова – «історичний ген народу, його автентичність», то цитує заїжджені фрази про те, що «скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина».

Олександр Мережко

Доктор юридичних наук, професор. Опікується однією з головних «фішок» команди Зеленського – темою народовладдя та «електронного уряду». Мережко є завідувачем кафедри права Київського національного лінгвістичного університету. Автор понад 140 наукових праць, викладав в університетах США, Польщі, Індії та інших країн. Брав участь у доборі кандидатів на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, проте вибув з конкурсу. Мережею гуляють приклади його дуже контраверсійних статей, датованих ще 2007 роком. Так в одній з них він запевняє, що відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, нанесену Голодомором, має саме Українська держава, в іншій – називає державний статус української мови інструментом репресій щодо російськомовних.

Данило Гетманцев

Почесний президент, керівник практики банківського і фінансового права юридичної кампанії Jurimex, президент Асоціації податкових радників.

У команді Зеленського його називають експертом з питань оподаткування, публічних фінансів та банківського права. З 2000 року працює в університеті ім. Тараса Шевченка. У 2016 році став членом Європейської асоціації податкових професорів, а з 2018-го входить до складу Академічного комітету Асамблеї Європейської асоціації професорів з податкового права (EATLP), яка була створена у 1999 році і об'єднує більше 350 професорів з усього світу.

Публічні коментарі пана Гетьманцева, як і його колег, вільнішими були тоді, коли він ще не мав стосунку до «Зе! Команди». 8 листопада 2018 року на своїй сторінці у Facebook професор виклав контраверсійні міркування про корупцію. На думку Гетьманцева, боротьба за чесність проти професіоналізму стала національним видом спорту українців. «Низка українських революцій полягає у міфах. Одним з цих міфів є впевненість в тому, що чесний, хай і непрофесійний громадянин нарешті повинен замінити корумпованого, нехай і кваліфікованого покидька», пише він. Слід нагадати, що саме Володимиру Зеленському закидають відсутність компетентності, адже він не має досвіду роботи на керівних державних посадах.

Гетьманцев виступав з підтримкою Андрія Портнова, колишнього соратника Віктора Януковича та ідеолога його судової реформи. Кілька років тому у Facebook Данило вітав рішення суду ЄС, який визнав протиправними всі рішення Ради ЄС про введення міжнародних санкцій проти Андрія Портнова. «Чомусь мені здається, що одним своїм виграшем у суді справедливості ЄС більше в утвердженні ЄС в Україні, ніж вся Генпрокуратура України разом узята», – написав він

Цікавим виглядає і той факт, що Гетьманцев схвалив рішення суду, який у грудні минулого року поновив Романа Насірова на посаді ДФС України.

Наприкінці січня цього року Гетьманцева включили до міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику. «Мабуть, за минулі заслуги», прокоментував він цю новину на своїй сторінці у Facebook. Цікаво, що міжвідомча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Виходить, нинішній представник опозиції погодився давати поради діючому уряду.

Є на сторінці юриста і міркування далекі він податків чи економіки. Він шукає логіку в тому, що клоуни можуть ставати політиками, наводить численні приклади такого переродження.

«Кордонів між шоу і політикою більше не існує. Вони - суть одне… Скепсис деяких щодо його (Зеленського – «Главком») політичного майбутнього розділити не можу. Інша справа, навіщо йому весь цей цирк?», – писав ще у грудні 2018-го на своїй сторінці у Facebook майбутній учасник «Зе! Команди».

Втім пізніше пан Гетьманцев став обережнішим у висловленнях. В одному із постів у соцмережі він радить Володимиру Зеленського узагалі не декларувати віллу, яку виявили у кандидата у президенти журналісти. «Як фахівець можу сказати точно, що якщо вілла на задекларованій компанії (як я зрозумів з новин), а не на ньому безпосередньо, а ще до того ж якщо фірмою володіє він не одноосібно (а з дружиною), таку нерухомість він взагалі декларувати не повинен», – вважає Гетьманцев.

Цікаво, що коли ще не був запущений флешмоб про аналізи, Данило Гетьманцев висловлювався за проведення психологічних тестів для кандидатів у президенти. Мовляв, «вони ще ніколи не підводили».

Олександр Харебін

Колишній перший заступник гендиректора Національної телерадіокомпанії України. До приходу на Перший канал у листопаді 2013-го він був призначений членом Наглядової ради і операційним директором компанії «Український медіа холдинг», яку придбав Сергій Курченко, соратник Віктора Януковича. Інформації про те, коли саме він залишив роботу в УМХ, у відкритих джерелах знайти не вдалося. Відомо також, що до приходу в «УМХ» Харебін близько шести років пропрацював у медіахолдингу Сергія Тарути «медіа Інвест Груп», очолював журнал «Експерт Україна» і усе видавництво.

У «Зе! Команді» має займатися питаннями інформаційної та мовної політики і загальнополітичними питаннями. Він жорстко критикує реформу на «Суспільному», називаючи її перезрілою.

Історик Володимир В’ятрович звертає увагу на специфічні погляди колишнього менеджера Національного телебачення, закидає йому ностальгію за Радянським Союзом і прихильність до російської мови. На своїй сторінці у Facebook В’ятрович цитує одне із висловлювань Харебіна: «На мой взгляд, совершаем огромнейшую ошибку, отказываясь от прошлого наследия – Советского Союза, вот того, что является базовой ценностью для Украины. Зачем мы отдали Великую Отечественную войну России? На мой взгляд, ошибка. Почему мы не говорим о русском языке как важной части сообщества украинского, граждан Украины?».

«Мова не повинна і не може бути мірилом українського патріотизму», – написав Харебін на своїй сторінці у Facebook більше року тому.

Коли Олександр ще не ототожнював себе із «Зе! Командою», то дозволяв собі незалежні і як зараз може здатися неоднозначні коментарі. Він характеризував українців як пасивних громадян, які самі не здатні ухвалювати рішення, чекають на прихід царя. «Суспільство досить аморфне в Україні. На жаль, воно патерналістське – воно чекає царя, начальника, президента, який буде керувати цими людьми», – сказав він в інтерв’ю «Прямому» у січні 2018-го. Не менш цікавим був його прогноз на переможця президентських виборах, яким стане людина на прізвище із закінченням на «ко». Ще у травні 2018-го на своїй сторінці у соцмережі він залишав своєрідні жарти на тему майбутніх президентських виборів і нового глави держави, тоді експерт передбачав, що «президентом Украины будет человек, фамилия которого заканчивается на ...ко».

Володимир Шульмейстер

Експерт штабу «Зе! Команди» з питань транспорту та інфраструктури. В політику прийшов з бізнесу і одразу на посаду заступника міністра інфраструктури. Пропрацював в уряді з 2014 по 2015 рік, поки не подав у відставку разом з міністром Андрієм Пивоварським, який також був вихідцем з бізнесу. В подальшому керував комісією по реорганізації «Укрпошти» та був запрошений радником до одіозного голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Тепер він консультує Зеленського.

Олег Бондаренко

Експерт з питань охорони довкілля, очільник організації «Зелений фонд». Його поява у переліку експертів і радників «Зе! Команди» вже викликала протест серед інших екологів.

Фахівці організації «Екологія-право-людина» критикують «Зелений фонд», бо Бондаренка, нібито є кілька підприємств, які ведуть неекологічну діяльність: «Вітчизна-Русь», ТзОВ «Ювелір Промінь», Інвестиційно-будівелька компанія «Ярдо», ТзОВ «Сінтез Технолоджиз», «Схід-Схід», «Шило-Сервіс». Окрім того, заступником Бондаренка нібито є колишній суддя Максим Фролов, який відзначився під час Революції гідності своїми рішеннями проти активістів Автомайдану.

«Зелений фонд» усі обвинувачення спростовує, відповідне звернення організація виклала на своїй сторінці у Facebook. Організація стверджує, що Олег Бондаренко, якому закидають неекологічну діяльність, вірогідно, є просто тезкою голови «Зеленого фонду».

Руслан Рохов

Експерт з питань місцевого та регіонального розвитку. Був одним з активістів хмельницького Євромайдану. Перед Революцією гідності брав участь в діяльності нової на той час партії «Сила людей». Він брав активну участь у штурмі відділення СБУ у Хмельницькій області взимку 2014-го. Збирав гроші, аби восени того ж року потрапити на виборах до Верховної Ради. Однак ревізійна комісія «Сили людей» восени 2014 року «розглянувши скарги щодо окремих дій Руслана Рохова, які вчинені ним під час переговорних політичних процесів, вирішила зупинити розгляд заяви про вступ». Після трагічних подій у Хмельницького, коли під місцевим СБУ загинули двоє людей, Руслан Рохов зник з публічного життя. Пізніше «сплив» у Києві. За грантові кошти заснував Школу мерів, яка навчає міських голів, їхніх заступників та інших бажаючих азам місцевого самоврядування. Серед випускників школи – мер Миколаєва Олександр Сенкевич, радником якого числився Рохов. Пан Рохов не цурався справ із колишніми «регіоналами», брав участь у соціально-політичному шоу «Кандидат» на каналі «112», переможець якого потрапляв до виборчого списку партії Вадима Рабіновича і Нестора Шуфрича, які особисто прослуховували претендентів. Попри те, що кар’єра у «Силі людей» не склалася, має близькі стосунки з одним із керівників цієї партії Олександром Солонтаєм.

Стверджує, що давно знає ідеолога кампанії Володимира Зеленського Руслана Стефанчука ще з часів спільного перебування в партії УРП «Собор» у 2004–2011 рр. Окрім того разом вони працювали в команді голови обласної державної адміністрації Хмельницького Івана Гавчука (2007-2010 рр..), але з приходом до влади в Україні Віктора Януковича змінилася влада і в області. Рохова покликали експертом-консультантом в команду Зе після першого туру, аби спільно напрацювати «дорожну мапу» до його програми.

Активною в області є Наталія Рохова – мати соратника Зеленського. За часів президентства Віктора Ющенка вона очолювала Дунаєвецьку райдержадміністрацію, зараз просуває ідеї децентралізації у статусі громадської діячки.

Вадим Галайчук

Засновник компанії Hillmont partners допомагає команді Зеленського в юридичних питаннях. Є адвокатом та експертом з конституційного, адміністративного і виборчого права, брав участь в місіях спостереження в Україні та за кордоном. Раніше працював юрисконсультом партії «Наша Україна». В кількох скликаннях парламенту був помічником народного депутата Миколи Катеринчука, який на цих виборах був в команді іншого кандидата в президенти – Анатолія Гриценка.

Михайло Глуховський, Павло Вуєць, «Главком»

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