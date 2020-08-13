Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Університету Шевченка



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Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Київського університету ім. Т. Г. Шевченка

Студенти та випускники університету збирають підписи за позбавлення наукового ступеня

Студенти і випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка закликали позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

У вересні вчена рада КНУ може прийняти таке рішення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ця людина не є прогресивним державним і політичним діячем і не заслуговує на високе звання почесного доктора. Ми переконані, що присутність Лукашенка в переліку почесних докторів університету кидає тінь на репутацію цього звання і підриває авторитет університету як провідної установи вищої освіти», - йдеться у зверненні студентів і випускників, яке підписали кілька сотень людей.

Проректор вишу з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров сказав агентству, що вчена рада, що присвоює такі звання, збирається під час навчального року.

Швидше за все, це питання розглянуть у вересні. За словами проректора, він як член ради за позбавлення Лукашенка цього звання.

Нинішньому президенту Білорусі вручили диплом почесного доктора 5 листопада 2009 року.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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