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    Політика

    Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Університету Шевченка

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    Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Київського університету ім. Т. Г. Шевченка - Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Університету Шевченка
    Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Київського університету ім. Т. Г. Шевченка

    Студенти та випускники університету збирають підписи за позбавлення наукового ступеня

    Студенти і випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка закликали позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

    У вересні вчена рада КНУ може прийняти таке рішення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Ця людина не є прогресивним державним і політичним діячем і не заслуговує на високе звання почесного доктора. Ми переконані, що присутність Лукашенка в переліку почесних докторів університету кидає тінь на репутацію цього звання і підриває авторитет університету як провідної установи вищої освіти», - йдеться у зверненні студентів і випускників, яке підписали кілька сотень людей.

    Проректор вишу з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров сказав агентству, що вчена рада, що присвоює такі звання, збирається під час навчального року.

    Швидше за все, це питання розглянуть у вересні. За словами проректора, він як член ради за позбавлення Лукашенка цього звання.

    Нинішньому президенту Білорусі вручили диплом почесного доктора 5 листопада 2009 року.

    Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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