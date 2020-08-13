Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Університету Шевченка
Студенти та випускники університету збирають підписи за позбавлення наукового ступеня
Студенти і випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка закликали позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора.
У вересні вчена рада КНУ може прийняти таке рішення, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Ця людина не є прогресивним державним і політичним діячем і не заслуговує на високе звання почесного доктора. Ми переконані, що присутність Лукашенка в переліку почесних докторів університету кидає тінь на репутацію цього звання і підриває авторитет університету як провідної установи вищої освіти», - йдеться у зверненні студентів і випускників, яке підписали кілька сотень людей.
Проректор вишу з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров сказав агентству, що вчена рада, що присвоює такі звання, збирається під час навчального року.
Швидше за все, це питання розглянуть у вересні. За словами проректора, він як член ради за позбавлення Лукашенка цього звання.
Нинішньому президенту Білорусі вручили диплом почесного доктора 5 листопада 2009 року.
Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
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