ЄС може ввести санкції щодо Білорусі вже у серпні – Reuters



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Протести в Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня Фото: Наша Ніва

На підтримку швидкого введення санкцій щодо Білорусі виступили Німеччина, Австрія, Литва, Латвія і Швеція

Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

За його даними, на вищому рівні в ЄС до цього схиляються майже одноголосно - головним скептиком в даному питанні залишається Угорщина. Відзначається, що на екстреній зустрічі глав МЗС країн блоку на підтримку швидкого введення санкцій виступили Німеччина, Австрія, Литва, Латвія і Швеція.

Раніше депутат Європейського парламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський закликав ввести санкції проти Росії, адже необхідно нейтралізувати російське втручання або навіть анексію. Він також визнав, що Євросоюз недостатньо жорстко відреагував на дії влади Білорусі, і пов'язав це з тим, що ЄС ставить відносини і бізнес з Росією вище за демократію в країні. За його словами, таким чином Європа визнає, що це територія російського впливу.

Також низка євродепутатів запропонували ввести санкції щодо Білорусі. У зверненні депутати заявляють, що не визнають президентські вибори у Білорусі як вільні та легітимні. Євродепутати вважають, що санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів, а також повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів у Білорусі. Заяву підписали 23 депутати Європарламенту. Серед них - Віола фон Крамон-Таубадель, Радослав Сікорський, Анна Фотига та інші.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

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