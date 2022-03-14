Лукашенко слідом за Путіним попросив допомоги у Китаю (відео)

Лукашенко викликав посла Китаю, щоб поговорити про «співробітництво»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко викликав до себе посла Китаю, щоб поговорити про «додаткові шляхи співпраці із Китаєм».

«У зв'язку з тими подіями, які складаються в нашому регіоні, нам варто коротко обговорити ситуацію та намітити додаткові шляхи співпраці із Китаєм. Я не наполягаю на тому, щоб у зв'язку з тими санкціями, які введені проти Росії та Білорусі, Китай ніс якусь відповідальність. У цій ситуації нам треба знайти та вибудувати ту модель взаємовідносин та співробітництва, яка б відповідала інтересам двох держав», – сказав Лукашенко.

Зазначимо, Путін також звернувся до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну. Це викликало занепокоєння в Білому домі, адже Пекін так може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.

Згодом США пригрозили Китаю санкціями, якщо він надасть військову допомогу Росії.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви.



