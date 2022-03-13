Путін принизив «непереможну» Росію і попросив військової допомоги у Китаю

FT: Поки США вагається, Росія намагається залучити у війну проти України Китай

США стверджують, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на американських чиновників.

За словами американських офіційних осіб, Росія попросила Китай надати військову техніку для підтримки її вторгнення в Україну. Це викликало занепокоєння в Білому домі, адже Пекін так може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.

Американські чиновники повідомили Financial Times, що з початку вторгнення Росія просила військового озброєння та іншої допомоги. Вони відмовилися повідомити подробиці про те, що просила Росія.

Інша особа, знайома з ситуацією, сказала, що США готуються попередити своїх союзників на тлі деяких ознак того, що Китай, можливо, готується допомогти Росії. Інші американські чиновники заявили, що є ознаки того, що в Росії закінчуються деякі види зброї, оскільки війна в Україні триває вже третій тиждень.

Білий дім не прокоментував журналістам дану інформацію. Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Зазначається, що інформація з'явилася тоді, коли Джейк Салліван, радник США з національної безпеки, відправився в Рим на переговори з вищим чиновником зовнішньої політики Китаю.

Перед тим як покинути Вашингтон у неділю, Салліван попередив Китай не намагатися «виручити» Росію, допомагаючи Москві обійти санкції, які США та їхні союзники запровадили проти президента Володимира Путіна та його режиму.

Запит на техніку та інші види військової допомоги невизначеного характеру надходить у той час, коли російські військові намагаються досягти такого прогресу в Україні, як вважає західна розвідка.

Це також викликає нові питання щодо китайсько-російських відносин, які стають дедалі міцнішими, оскільки обидві країни висловлюють свою опозицію США щодо всього, від НАТО до санкцій.

Китай зобразив себе нейтральним учасником війни в Україні і відмовився засуджувати Росію за вторгнення в країну. США також не бачили ознак того, що президент Китаю Сі Цзіньпін готовий чинити будь-який тиск на Путіна.

Обидва лідери підписали спільну заяву в Пекіні минулого місяця, в якій описується, що партнерство Пекін-Москва «не має обмежень», що є ще однією ознакою того, що дві столиці зближуються.

Нагадаємо, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост». Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

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