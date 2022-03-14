У перший день війни Зеленський покликав Авакова, але далі їхні дороги розійшлися

У воєнний час президент України повинен працювати закрито та ізольовано, щоб не наражати себе на небезпеку, вважає Аваков.

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як минула його зустріч з президентом Володимиром Зеленським у перший день війни з Росією. Про це Аваков повідомив в інтрев’ю каналу «Україна24», передає «Главком».

«У перший день війни мене запросили до офісу президента. Я бачився із Зеленським та Даніловим. Ми навели комунікацію і далі кожен пішов робити свою роботу», – наголосив ексміністр.

За його словами, у воєнний час президент України повинен працювати закрито та ізольовано, щоб не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Арсен Аваков вважає, що російський президент Володимир Путін після збройного вторгнення в Україну реалізовує хрестоматійний фашизм.

«Якби Путін насправді хотів захопити Україну, то він завойовував би «у головах». Однак, коли почалося знищення Харкова, Маріуполя, Чернігова, це вже геноцид. Таким чином, Путін «посилає привіт» домінанта всьому світу. Це чистий фашизм, хрестоматійний фашизм. І ця сволота ще буде говорити нам про 9 Травня і сльоза падатиме з його поганих очей», – наголосив ексміністр.