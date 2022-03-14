США пригрозили Китаю санкціями, якщо він надасть військову допомогу Росії

США попередили Китай про наслідки допомоги для Росії

Напередодні ЗМІ писали, що Росія попросила у Китаю військову допомогу

Влада Сполучених Штатів Америки попередила Китай про серйозні наслідки, у разі, якщо Пекін надасть військову допомогу Путіну. Про це повідомляє CNN.

Відповідну заяву про позицію Вашингтона щодо Пекіна у такому випадку в ефірі телеканалу зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Ми повідомили Пекіну, що не стоятимемо осторонь і не дозволимо будь-якій державі компенсувати Росії втрати від економічних санкцій», – зазначив Салліван.

Він зробив це попередження напередодні зустрічі у Римі з китайським дипломатом та членом Політбюро Ян Цзечі. Під час неї обговорюватимуть війну в Україні.

Як повідомляли ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військову техніку для війни в Україні та економічну допомогу для пом’якшення дії санкцій. Речник посольства Китаю у США Лю Пенью у відповідь зазначив, що «ніколи про це не чув». До слова, Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви.