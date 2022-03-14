«Ця сволота ще буде говорити про 9 Травня». Аваков побачив, як Путін реалізовує в Україні хрестоматійний фашизм

Ексміністр впевнений, що Україну не взяти російськими танками

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що російський президент Володимир Путін після збройного вторгнення в Україну реалізовує хрестоматійний фашизм. Про це Аваков повідомив в інтрев’ю каналу «Україна24», передає «Главком».

«Якби Путін насправді хотів захопити Україну, то він завойовував би «у головах». Однак, коли почалося знищення Харкова, Маріуполя, Чернігова, це вже геноцид. Таким чином, Путін «посилає привіт» домінанта всьому світу. Це чистий фашизм, хрестоматійний фашизм. І ця сволота ще буде говорити нам про 9 Травня і сльоза падатиме з його поганих очей», – наголосив ексміністр.

При цьому Арсен Аваков вважає, що Україну неможливо завоювати російськими танками. І це розуміє Путін. Тому російський президент вдався до створення гуманітарних катастроф у тимчасово окупованих українських містах.

«Вони (росармія – «Главком») самі себе загнали у парадигму нових фашистів. Кілька днів тому в одному з сіл Київської області російські солдати обрали жертву з місцевих селян і на очах інших вбили цю людину. І попередили, що так поступатимуть з кожним, хто здаватиме їхнє місцерозташування. Словом, вони вдалися до методів, які ми вчили в школі про Другу світову війну, де описувалися методи фашистів», – сказав колишній очільник МВС.

«Українці змушені захищатися. Є мудрі слова: «Будь-яка нація або народ свою гідність можуть втратити лише самі». Ти можеш стати на коліна і віддати гідність. Силою її забрати неможливо. Якщо думаємо про майбутнє життя, то ми зобов’язані протистояти. Іншої опції не існує», – переконаний Аваков.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.