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    Політика

    Ляшко зізнався, що його брат «склав присягу» окупантам на Донбасі

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    Ляшко наголосив, що має багато родичів, які залишилися на окупованих територіях - Ляшко зізнався, що його брат «склав присягу» окупантам на Донбасі
    Ляшко наголосив, що має багато родичів, які залишилися на окупованих територіях
    Фото: Главком

    Брат Ляшка зрадив український народ і працює «рятувальником» у окупантів

    Лідер Радикальної партії та кандидат у президенти України Олег Ляшко заявив про те, що має родичів на Донбасі, а його брат склав присягу окупантам.

    В ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі 1+1 політик наголосив, що має багато родичів, які залишилися на окупованих територіях.

    «Для мене ця війна і все, що там відбувається, дуже близько. Бо моя мама з Луганщини, я там виріс, поливина моєї рідні саме на Луганщині», - сказав він.

    Ляшко додав, що його брат зрадив український народ і працює «рятувальником» у окупантів.

    «Мій брат, якого я підтримував,  сьогодні служить там рятувальником. Називає себе рятувальником, і склав «присягу» окупаційній владі. Безумовно, зрадив український народ і зрадив українській присязі», - додав він.

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