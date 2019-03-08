Ляшко зізнався, що його брат «склав присягу» окупантам на Донбасі



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Ляшко наголосив, що має багато родичів, які залишилися на окупованих територіях Фото: Главком

Брат Ляшка зрадив український народ і працює «рятувальником» у окупантів

Лідер Радикальної партії та кандидат у президенти України Олег Ляшко заявив про те, що має родичів на Донбасі, а його брат склав присягу окупантам.

В ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі 1+1 політик наголосив, що має багато родичів, які залишилися на окупованих територіях.

«Для мене ця війна і все, що там відбувається, дуже близько. Бо моя мама з Луганщини, я там виріс, поливина моєї рідні саме на Луганщині», - сказав він.

Ляшко додав, що його брат зрадив український народ і працює «рятувальником» у окупантів.

«Мій брат, якого я підтримував, сьогодні служить там рятувальником. Називає себе рятувальником, і склав «присягу» окупаційній владі. Безумовно, зрадив український народ і зрадив українській присязі», - додав він.