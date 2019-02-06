Кандидат Ляшко. «Я грав в автомати, зав’язав 13 років тому»

Основними своїми конкурентами Ляшко вважає Порошенка та Тимошенко

Любить собак, матюкається, поважає працю доярок і шахтарів, хотів стати Генсеком ЦК КПРС

Голову Радикальної партії Олега Ляшка привела у політику Юлія Тимошенко, але про це він сьогодні не любить згадувати. У 2006 році молодий політик пройшов до Верховної Ради за виборчим списком Блоку Тимошенко. За чотири роки Ляшка виключили з фракції «за співпрацю з коаліцією, зокрема, через голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет Міністрів та регламент Верховної Ради України». Втім завдяки своїм навичкам піарника Ляшко навчився самостійно триматися на плаву і відтоді вже без сторонньої допомоги систематично проходить до парламенту. У лютому 2014 року Ляшко вже балотувався у президенти і одержав 8,32 % голосів – це був третій результат.

Ляшко не дає широкому загалу про себе забути. То приведе до Верховної Ради корову, то розсипе під стінами уряду півтонни картоплі, то спробує потрапити у літак з вилами. Крім того, Ляшко відзначився систематичним потраплянням у секс-скандали, бійками з колегами по парламенту, а також надзвичайною фартовістю у лотереях.

Все це публічна сторона Ляшка. Таким бачать його виборці з екранів телевізорів і сторінок газет. Яким він є, цей Ляшко, насправді? Лідер Радикальної партії відповів на запитання анкети «Главкома», запропонованої усім кандидатам у президенти.





Ляшко починав свою політичну кар’єру під крилом Тимошенко (фото: http://noviny.su)

Анкета кандидата

Зріст

172 см

Вага

78 кг

Знак Зодіаку

Стрілець, оскільки я віруюча людина, тому в гороскопи не вірю.

Улюблений колір

Червоний, чорний, білий

Що дає відчуття щастя?

Сім’я, спілкування з людьми, собаки

Що найбільше лякає?

Боюсь Господа Бога і турбулентність

Що найбільше дратує?

Брехливі і ледачі люди

Ким хотіли стати у дитинстві?

Генеральним секретарем ЦК КПРС

Улюблена гра?

Грав в автомати, зав’язав 13 років тому

Хто вас привів у політику?

Загострене відчуття справедливості

Кого вважаєте основним конкурентом?

Тимошенко і Порошенка

Кому ніколи не потиснете руку?

У політиці не можна казати слово «ніколи»

Хто для вас моральний авторитет?

Лікар, вчитель, фермер, доярка, металург, шахтар, людина праці

Родина кандидата в президенти

Остання прочитана книжка?

Ерік Райнерт. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними

Якою мовою думаєте?

Українською

Як часто ходите до церкви?

Не так часто, як хотілося б

У які прикмети вірите?

Я вірю в Бога, а не в прикмети

Яких звичок хотіли б позбутися?

Чесно кажучи, я не завжди стриманий, можу сказати міцне слівце, коли треба і коли не треба. Що поробиш, лаятись навчився в інтернаті

Ким би стали, якби не були політиком?

Тримав би притулок для собак

Скільки грошей вам потрібно для щастя?

У мене на хліб з маслом є. Для щастя мені потрібно, щоб гроші були у людей

Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?

Не мені судити. З дитинства привчив себе не шкодувати ні про що

Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

Народження доньки

Що має статися, щоб ви пішли з політики?

Не сподівайтеся, цього не буде

Ваше перше рішення на посаді президента?

Перегляну бюджет і підвищу зарплати лікарям і вчителям, скасую посаду прем’єра, скорочу кількість депутатів до 250 і підпишу закон про імпічмент

Олеш Ляшко вірить в Бога, а не вірить в прикмети

Декларація кандидата Нерухомість: житловий будинок 357,1 кв. м та земельна ділянка у Козині Київської області 65 соток відповідно, кілька земельних ділянок у Княжичах, офіс та квартира у Києві 182,80 та 95,5 кв. м. У власності дружини: садовий будинок 296 кв. м, земельна ділянка 605 кв. м; орендує частину будинку 75,4 кв. м. Транспорт: Toyota Land Cruiser 2004 року випуску та орендує ще один 2013 року; дружина має Mercedes Benz GLE 250 2017 року. Гроші: зберігає у банках 4,5 млн грн та $713 тис., тримає готівку $484 тис., 70 тис. євро, 839 тис. грн; дружина має 559 тис. грн від відчуження рухомого майна, має готівкою 209 тис. грн, $15 тис. і 20 тис. євро. Інша власність: вила (селянські), годинники (Audemars Piguet, Breguet, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin), колекція монет, випущених Національним банком, велотренажер, меблі,

частка 33,3% у ЗАТ «Редакція газети «Політика»,

ювелірні вироби.

Наталія Сокирчук, «Главком»



