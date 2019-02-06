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    Інтерв'ю

    Кандидат Ляшко. «Я грав в автомати, зав’язав 13 років тому»

    • Наталія Сокирчук
    • Розсилка
    <img src="/ftp_upload/images/lyashko_korova.jpg" alt="Олег Ляшко стверджує, що найбільше боїться Господа Бога і турбулентності" width="" height="" itemprop="image" /> - Кандидат Ляшко. «Я грав в автомати, зав’язав 13 років тому»
    Олег Ляшко стверджує, що найбільше боїться Господа Бога і турбулентності
    Основними своїми конкурентами Ляшко вважає Порошенка та Тимошенко

    Любить собак, матюкається, поважає працю доярок і шахтарів, хотів стати Генсеком ЦК КПРС

    Голову Радикальної партії Олега Ляшка привела у політику Юлія Тимошенко, але про це він сьогодні не любить згадувати. У 2006 році молодий політик пройшов до Верховної Ради за виборчим списком Блоку Тимошенко. За чотири роки Ляшка виключили з фракції «за співпрацю з коаліцією, зокрема, через голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет Міністрів та регламент Верховної Ради України». Втім завдяки своїм навичкам піарника Ляшко навчився самостійно триматися на плаву і відтоді вже без сторонньої допомоги систематично проходить до парламенту. У лютому 2014 року Ляшко вже балотувався у президенти і одержав 8,32 % голосів – це був третій результат.

    Ляшко не дає широкому загалу про себе забути. То приведе до Верховної Ради корову, то розсипе під стінами уряду півтонни картоплі, то спробує потрапити у літак з вилами.  Крім того, Ляшко відзначився систематичним потраплянням у секс-скандали, бійками з колегами по парламенту, а також надзвичайною фартовістю у лотереях.

    Все це публічна сторона Ляшка. Таким бачать його виборці з екранів телевізорів і сторінок газет. Яким він є, цей Ляшко, насправді? Лідер Радикальної партії відповів на запитання анкети «Главкома», запропонованої усім кандидатам у президенти.


    Ляшко починав свою політичну кар’єру під крилом Тимошенко (фото: http://noviny.su)

    Анкета кандидата

    Зріст

    172 см

    Вага

    78 кг

    Знак Зодіаку

    Стрілець, оскільки я віруюча людина, тому в гороскопи не вірю.

    Улюблений колір

    Червоний, чорний, білий

    Що дає відчуття щастя?

    Сім’я, спілкування з людьми, собаки

    Що найбільше лякає?

    Боюсь Господа Бога і турбулентність

    Що найбільше дратує?

    Брехливі і ледачі люди

    Ким хотіли стати у дитинстві?

    Генеральним секретарем ЦК КПРС

    Улюблена гра?

    Грав в автомати, зав’язав 13 років тому

    Хто вас привів у політику?

    Загострене відчуття справедливості

    Кого вважаєте основним конкурентом?

    Тимошенко і Порошенка

    Кому ніколи не потиснете руку?

    У політиці не можна казати слово «ніколи»

    Хто для вас моральний авторитет?

    Лікар, вчитель, фермер, доярка, металург, шахтар, людина праці

    Родина кандидата в президенти

    Остання прочитана книжка?

    Ерік Райнерт. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними

    Якою мовою думаєте?

    Українською

    Як часто ходите до церкви?

    Не так часто, як хотілося б

    У які прикмети вірите?

    Я вірю в Бога, а не в прикмети

    Яких звичок хотіли б позбутися?

    Чесно кажучи, я не завжди стриманий, можу сказати міцне слівце, коли треба і коли не треба. Що поробиш, лаятись навчився в інтернаті

    Ким би стали, якби не були політиком?

    Тримав би притулок для собак

    Скільки грошей вам потрібно для щастя?

    У мене на хліб з маслом є. Для щастя мені потрібно, щоб гроші були у людей

    Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?

    Не мені судити. З дитинства привчив себе не шкодувати ні про що

    Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

    Народження доньки

    Що має статися, щоб ви пішли з політики?

    Не сподівайтеся, цього не буде

    Ваше перше рішення на посаді президента?

    Перегляну бюджет і підвищу зарплати лікарям і вчителям, скасую посаду прем’єра, скорочу кількість депутатів до 250 і підпишу закон про імпічмент

    Олеш Ляшко вірить в Бога, а не вірить в прикмети

    Декларація кандидата

    Нерухомість: житловий будинок 357,1 кв. м та земельна ділянка у Козині Київської області 65 соток відповідно, кілька земельних ділянок у Княжичах, офіс та квартира у Києві 182,80 та 95,5 кв. м. У власності дружини: садовий будинок 296 кв. м, земельна ділянка 605 кв. м; орендує частину будинку 75,4 кв. м.

    Транспорт: Toyota Land Cruiser 2004 року випуску та орендує ще один 2013 року; дружина має Mercedes Benz GLE 250 2017 року.

    Гроші: зберігає у банках 4,5 млн грн та $713 тис., тримає готівку $484 тис., 70 тис. євро, 839 тис. грн; дружина має 559 тис. грн від відчуження рухомого майна, має готівкою 209 тис. грн, $15 тис. і 20 тис. євро.

    Інша власність: вила (селянські), годинники (Audemars Piguet, Breguet, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin), колекція монет, випущених Національним банком, велотренажер, меблі, 
    частка 33,3% у ЗАТ «Редакція газети «Політика»,
    ювелірні вироби.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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